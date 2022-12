Odenthal – Ein Fahrradfahrer wurde schwer verletzt, als er auf die Alternberger-Dom-Straße abgebogen ist. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 51-jährige Kölner war am Samstag mit zwei anderen Radfahrern aus Düsseldorf unterwegs und übersah ein Auto, das aus Richtung Odenthal kam. Die 61-jährige Odenthalerin konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebraucht. (abr)