Overath Radfahrer aus Köln bei Unfall schwer verletzt

Overath – Für einen 48 Jahre alten Kölner, der am Heiligen Abend mit seinem Rad in Overath-Marialinden unterwegs war, endete die Ausfahrt tragisch. Bei einem Sturz erlitt er schwere Verletzungen. An der Einmündung von der Franziskanerstraße in die Pilgerstraße unterschätzte ein Autofahrer (72) die Geschwindigkeit des herannahenden Radfahrers, als er auf die Straße einbiegen wollte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Kölner sein Fahrrad stark abbremsen. Der Radler kam zu Fall und überschlug sich, berichtet die Polizei. Mit einem Rettungswagen kam der 48-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (cbt)