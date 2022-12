Overath – Unbekannte haben am Wochenende in Overath einen Toyota entwendet und stark beschädigt zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner in der Nacht zum Sonntag einen stark beschädigten Toyota in der Straße Oberbech bemerkt. Das Auto war kurzgeschlossen worden und mutmaßlich mit einer Straßenlaterne vor Ort kollidiert, ehe die Diebe es zurückließen.

Das Auto konnte zu einem amtlichen Fahrzeughalter aus Overath zurückverfolgt werden, dieser hatte das Verschwinden zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht bemerkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausende Euro, die Ermittlungen dauern an. (lani)