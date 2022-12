Overath – Ein 42-Jähriger ist am Samstag mit seinem E-Bike gestürzt und verletze sich leicht an der Schulter. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie fest, dass der Overather betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte, dass er 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Wegen seiner Verletzung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren eingeleitet. (abr)