Rhein-Berg – An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über Baustellen, die im Rheinisch-Bergischen Kreis für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Bauarbeiten am Kreisverkehr in Heiligenhaus



Am Sonntag, 6. November wird der Kreisverkehr in Overath-Heiligenhaus (L84/ L136) in der Zeit von 13 bis 17 Uhr voll gesperrt. In diesem Zeitraum demontiert die Firma Energiebau Lück aus Wiehl das Tragnetz der Beleuchtungsanlage am Kreisverkehr. Eine Umleitung ist nach Angaben der Stadtverwaltung Overath nicht möglich.

Bergisch Gladbach: Odenthaler Straße bekommt Radschutzstreifen

Mit Einrichtung der Baustelle am Montag, 31. Oktober, beginnt die Teilsanierung der Odenthaler Straße, mit Anlage eines Radschutzstreifens. Die Arbeiten sind für die Zeit vom 7. bis 25. November vorgesehen. Mit der Baustelleneinrichtung entfallen die Parkmöglichkeiten zwischen der Häusern Odenthaler Straße 66 bis Odenthaler Straße 84 dauerhaft. Anwohnern wird die Stadt kostenpflichtige Alternativ-Stellplätze im Parkhaus Buchmühlenpalette anbieten. Für die Anlage des Radschutzstreifens, der Teil des Mobilitätskonzepts ist, wird die Odenthaler Straße nicht gesperrt. Allerdings muss die einmündende Laurentiusstraße ab Hornstraße gesperrt werden. Auch Radfahrer können während der Baumaßnahme nicht mehr in die Laurentiusstraße ein- oder von dort ausfahren. Dass demnächst Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr strikt getrennt seien, bringe Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer, erklärt der Beigeordnete Ragnar Migenda (Grüne).

Bergisch Gladbach: Schloßstraße bald bis Mitte November gesperrt

Für die weiteren Vorarbeiten zur Umgestaltung der Schloßstraße, die der Energieversorger Belkaw in diesen Tagen vornimmt, muss die Straße entgegen der bisherigen Einschätzung doch vollgesperrt werden. Versorgungsleitungen müssen vor Start des großen Straßenumbaus verlegt werden.

Weil die Belkaw derzeit dazu Genehmigungen einholt, sind die Arbeiten unterbrochen. Sobald alle Behörden zugestimmt haben, setzt das Unternehmen seine Arbeiten fort. Bis Mitte November bleibt die Straße voraussichtlich vollgesperrt. Händler und Anwohner seien persönlich informiert worden, berichtet die Belkaw. Das Weihnachtsgeschäft sei nicht betroffen. (cbt)

Bergisch Gladbach: Schloßstraße wird gesperrt

Die Bauarbeiten an der Schloßstraße in Bensberg ruhen derzeit. Wie die Rhein-Energie mitteilt, muss die Schlossstraße entgegen der ursprünglichen Planung komplett gesperrt werden. Die Belkaw verlegt für den Energieversorger Rhein-Energie dort seit Ende August Versorgungsleitungen für Strom und Gas. Anfang 2023 soll die Geschäftsstraße dann komplett modernisiert werden. Zehn bis zwölf Wochen hat Rhein-Energie für die Bauarbeiten vor den Hausnummern 1 bis 16 veranschlagt.

Die Baustelle an der Hauptstraße in Gladbach bleibt drei Tage nach den Herbstferien bestehen. Copyright: Christopher Arlinghaus; Christop

Vorgesehen war, dass die die Schloßstraße noch als Einbahnstraße in Richtung Nikolausstraße befahrbar ist. Für Fußgänger sollte ein Restgehweg bleiben. Ab Montag, 10. Oktober, soll die Straße nun aber doch komplett gesperrt werden. Der Antrag dazu liege bei der Stadt Bergisch Gladbach. Sobald die Verwaltung die Sperrung genehmige, würden die Arbeiten wieder aufgenommen, heißt es von Rhein-Energie.

Die Bensberger Schloßstraße wird zu einer „Straße der vielen Begegnungen“ umgebaut. Die Straße soll mit Naturstein im Stile des alten Bensberger Erzes gepflastert werden. Dafür sind im Integrierten Handlungskonzept 8,6 Millionen Euro eingeplant. Drei Jahre sollen die Bauarbeiten insgesamt dauern.

Bergisch Gladbach: Radweg zwischen Hebborn und Unterborschbach wird saniert

Der Rad- und Gehweg entlang der Odenthaler Straße (L270) zwischen Hebborn und Unterboschbach wird ab Montag, 10. Oktober, saniert. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW mitgeteilt. Die Maßnahme beginnt an der Verbindung L 270/Alte Wipperfürther Straße (B506) und werde abschnittsweise bis zur Mutzbroicher Straße fortgeführt, so Landesbetriebsprecher Rainer Herzog: „Für den Rad- und Fußverkehr werden Umleitungen ausgeschildert. Da im Rahmen der Arbeiten die Bushaltestelle Unterboschbach verlegt wird, errichtet der Landesbetrieb übergangsweise eine mobile Fußgängerampel, um eine sichere Überquerung der Fahrbahn zu gewährleisten.“

Rösrath: Bis 2023 keine Durchfahrt mehr nach Altenrath

Große Umleitungsschilder weisen an mehreren Stellen im Rösrather Stadtgebiet darauf hin: Die Durchfahrt nach Troisdorf-Altenrath über die Hasbacher Straße ist zurzeit nicht möglich. Das hat aber nichts mit der sonstigen Sperrung der Straße während der Amphibienwanderzeit zu tun, sondern liegt an einer Baustelle auf Troisdorfer Stadtgebiet. Genauer: auf der Flughafenstraße im Troisdorfer Stadtteil Altenrath. Rund ein Jahr lang wird ein dem Hochwasserschutz dienender Stauraumkanal erneuert. Bis Ende August 2023 ist daher von Rösrath eine Umleitung über Porz-Grengel nach Altenrath beziehungsweise zum Flughafen Köln/Bonn ausgeschildert. (wg)

Ab Montag wird die Schloßstraße in Bensberg gesperrt. Copyright: Christopher Arlinghaus

„Schwarze Brücke“ in Overath wird erneuert

In Overath beginnen die ARGE Straßen- und Tiefbau GmbH und Mees Bauunternehmung GmbH voraussichtlich am 4. Oktober 2022 im Namen der Stadt Overath mit der Erneuerung der „schwarzen Brücke“ in Mittelsteeg. Die Baumaßnahmen sind für ein Jahr angesetzt. Die Brücke bleibt weiter befahrbar, es kann aber zu kurzfristigen Einschränkungen kommen. Die Erreichbarkeit für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wird gewährleistet sein. (jer)

Overath: Baustelle wegen Wasserleitungsbau bei Marialinden

Die Stadtwerke Overath verlegen vom 10. Oktober bis zum 4. November eine neue Wasserleitung zwischen der Kreisstraße K 37 und der Ortslage Oderscheiderberg bei Marialinden. Die neue Wasserleitung wird seitlich der Fahrbahn verlegt, der Verkehr wird einseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Erreichbarkeit der Anlieger ist während der Bauzeit gewährleistet. Auch die Erreichbarkeit für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge wird jederzeit sichergestellt sein. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich soweit möglich zu umfahren. Die Stadt Overath bittet alle Anlieger um Geduld und Verständnis für die Bauarbeiten. (jer)

Overath: Landesstraße 312 wird saniert

In der Zeit vom 26. September bis zum 21. November saniert die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg den Asphaltbelag der Landstraße L 312 zwischen dem Kreisverkehr an der L 360, An der Sonne, und der Einmündung der B 484 (Aggerbrücke). Für die Arbeiten wird die Straße voll gesperrt. Der Straßensanierungsabschnitt wird in drei Unterabschnitte aufgeteilt, die nacheinander bearbeitet werden, so ist die Erreichbarkeit der Anlieger während der Bauzeit gewährleistet. Der erste Abschnitt beginnt an der Aggerbrücke und endet an der Einmündung „Alte Mucher Straße“, der zweite Abschnitt beginnt an der „Alte Mucher Straße“ und endet an der Einmündung Rittberg und der dritte Abschnitt beginnt an der Einmündung Rittberg und endet am Kreisverkehr L 360, An der Sonne. (jer)

Bensberg: Bauarbeiten in Schloßstraße

Die Schloßstraße in Bensberg wird ab Montag, 29. August, zur Baustelle. Der Energieversorger Rhein-Energie verlegt und erneuert Leitungen für Strom und Gas, bevor die eigentlichen Bauarbeiten zur Modernisierung der Geschäftsstraße Anfang 2023 beginnen.

Zudem werden Leerrohre verlegt, die zu einem späteren Zeitpunkt für den Glasfaserausbau genutzt werden. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die Straße zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut aufgerissen werden müsse, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Rhein-Energie führt die Arbeiten vor den Hausnummern 1 bis 16 aus. Sie dauern in etwa zehn bis zwölf Wochen.

Solange ist die Schlossstraße nur als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Nikolausstraße befahrbar. Von der Nikolausstraße aus ist die Einfahrt in den von den Bauarbeiten betroffenen Abschnitt der Schlossstraße gesperrt. Auch die Parkplätze auf der betroffenen Straßenseite fallen für die Zeit der Bauarbeiten weg. Für Fußgänger bleibt ein Restgehweg, teilt die Stadt mit. (ub)

Bensberger Straße in Rösrath halbseitig gesperrt

Ab dem 29. August wird der Mischwasserkanal in der Bensberger Straße zwischen der Einmündung Am Sommerberg und dem Parkplatz des Altvolberger Hofes in Forsbach erneuert, teilen die Stadtwerke Rösrath mit. Während der gesamten Baumaßnahme, für die ein Zeitraum von etwa fünf Monaten veranschlagt wird, muss die Bensberger Straße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Ampelschaltung geregelt. Bei der Baumaßnahme wird der Mischwasserkanal erweitert und der teilweise über Privatgrundstücke verlaufende Kanal in eine öffentliche Trasse verlegt. Außerdem wird die vorhandene Trinkwasserleitung mit erneuert. (jer)