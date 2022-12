Rösrath – Nach mehreren Laser-Angriffen auf Flugzeuge am vergangenen Mittwoch kam es laut Polizeiangaben auch am Donnerstag zu weiteren Laser-Attacken. Die Laserstrahlen wurden auf einen Airbus und einen Polizeihubschrauber gerichtet. Einen Verdächtigen konnte die Polizei inzwischen ermitteln.



Die Piloten des Polizeihubschraubers konnten den Ursprung der Laser-Attacke in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Höhenweg lokalisieren. Aufgrund der Gesamtumstände wurde noch in der Nacht ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt. In der Wohnung des 73-jährigen Tatverdächtigen wurde allerdings kein Laserpointer gefunden. Die Ermittlungen dauern an. (nie)