Acht Monate nach dem Hochwasser: Vielerorts wird immer noch Hilfe benötigt

Brühl/Wesseling -

„Es ist das Ahr-Fieber.“ Barbara Dewald ist sich sicher in ihrer Diagnose. Der Wesselingerin genügt das als Erklärung, warum sie auch sieben Monate nach der Hochwasserkatastrophe immer noch jedes Wochenende in die am schlimmsten zerstörte Region fährt. Sogar an Heiligabend und an Silvester war sie dort.