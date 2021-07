Aufräumarbeiten in Rhein-Erft: Ortsteil Blessem abgeriegelt – Abrisskante unterspült

Rhein-Erft-Kreis -

Nach den Unwettern im Rhein-Erft-Kreis beginnt sich die Lage am Samstag im Nordteil des Kreises zu entspannen. Vor allem in Erftstadt ist die Situation weiter Ernst. Derzeit sind im Rhein-Erft-Kreis 850 Helfer im Einsatz. Die Zahl variiert.

Die Stadt hat deshalb zur Hochwasserkatastrophe Hotlines für Angehörige eingerichtet. Unter der Rufnummer 0800/6565651 können sich Menschen informieren, die Angehörige vermissen Für allgemeine Fragen rund um die Hochwasserkatastrophe wurde die Rufnummer 0163/4093200 als Bürgertelefon eingerichtet und ist ab sofort erreichbar.

Unwetter im Rhein-Erft-Kreis : So sieht es aktuell in Erftstadt aus Ganze Lkws wurden von den Wassermassen wegegflutet. Arton Krasniqi Foto: Fahrzeuge der Bundeswehr kommen zur Unterstützung. Arton Krasniqi Foto: Autos, die dem Wasser im Weg stande, waren chancenlos. Arton Krasniqi Foto: Zwei Tage nach dem Dauerregen, werden die Spuren der Verwüstung in Blessem sehr deutlich. Arton Krasniqi Foto: Erftstadt: Ein umgekipptes Boot der Feuerwehr liegt im Ortsteil Bliesheim auf einer Straße. Matthias Heinekamp Foto: Erftstadt: Pferde stehen im Ortsteil Bliesheim auf einer improvisierten Koppel. Die Tiere wurde aus einem überflutetem Gebiet gerettet. Matthias Heinekamp Foto: Die Fluten zerstörten in Blessem ganze Straßenzüge. Frank Kreidler Foto: David Young/dpa Foto: Frank Kreidler Foto: Peter Berger Foto: Auch ein Friedhof wurde von den Fluten überschwemmt. Frank Kreidler Foto: David Young/dpa Foto: Ein Koi schwimmt nach dem Unwetter durch Erftstadt. Frank Kreidler Foto: Frank Kreidler Foto: Frank Kreidler Foto: Blick auf eine Abbruchkante in Blessem Marius Becker/dpa Foto: In Lechenich haben am Freitag zahlreiche Helfer mit angepackt. Arton Krasniqi Foto: Peter Berger Foto: Eric Lamparter Foto: Eric Lamparter Foto: Auch in Lechenich stand das Wasser auf den Straßen. Arton Krasniqi Foto: In Erftstadt unterstützt die Bundeswehr die Einsatzkräfte bei Transporten. Marius Becker/dpa Foto: Eric Lamparter Foto: Eric Lamparter Foto: In der Nähe des Feuerwehrhauses in Blessem richteten die Fluten großen Schaden an. Niklas Pinner Foto: Rettungsschwimmer und Polizeitaucher stehen in einer überfluteten Straße in Blessem. Marius Becker/dpa Foto: Autos stehen in einer überfluteten Straße in Blessem. dpa Foto: In Lechenich haben am Freitag zahlreiche Helfer mit angepackt. Arton Krasniqi Foto: Auch in Lechenich stand das Wasser auf den Straßen. Arton Krasniqi Foto:

Hier können Sie alle Entwicklungen zum Unwetter im Rhein-Erft-Kreis verfolgen.

Samstag, 17. Juli

Abrisskante unterspült: Zufahrt zu Ortsteil in Erftstadt abgesperrt

12:31 Uhr: Die Polizei hat den Erftstadter Ortszeit Blessem mit eingestürzten Wohnhäusern am Samstag großräumig abgesperrt. Grund sei eine Unterspülung der Abrisskante, man wisse nicht, ob weiter Gefahr drohe, sagte ein Polizeibeamter an der Absperrung.



In dem Ortsteil der von Hochwasser besonders getroffenen Stadt Erftstadt waren mindestens drei Wohnhäuser und Teile einer Burg eingestürzt. Die Zufahrtsstraßen nach Blessem wurden mit weiß-roten Bändern abgesperrt, an einer anderen Stelle standen Polizeibeamte auf der Fahrbahn.

Bürgermeisterin Weitzel: Verheerende Zerstörungen in Erftstadt

11.06 Uhr: Die Bürgermeisterin des vom Unwetter stark getroffenen Ortes Erftstadt in Nordrhein-Westfalen, Carolin Weitzel, hat das Ausmaß der Zerstörung als „verheerend“ bezeichnet. Sie sei „sehr froh“, dass bislang keine Todesopfer gefunden worden seien, sagte sie am Samstag im Deutschlandfunk. Viele hundert Menschen seien aber unmittelbar betroffen; sie benötigten jetzt unbürokratische und einfache Hilfe.



Noch immer stehen viele verlassene Fahrzeuge auf der B265 bei Erftstadt. Margret Klose Foto:

Erftstadt brauche für die Aufräumarbeiten technische Ausrüstungen, sagte Weitzel weiter. „Wir werden die umliegenden Kommunen um Amtshilfe bitten. Wir brauchen Fachkräfte und Personal.“ Am Mittag besuchen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Erftstadt. Sie wollen sich ein Bild der Zerstörungen vor Ort machen und mit Helfern sprechen.

Info für Angehörige von Bewohnern von evakuiertem Seniorenzentrum



11 Uhr: Nach der Evakuierung des Heinz-Kühn-Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt in Lechenich können sich Angehörige, die bisher keine Informationen darüber haben, wohin die Bewohner verlegt wurden, an die Awo wenden, teilt die Stadt Erftstadt via Facebook mit. Ansprechpartner ist Wolfgang Schilling unter 0170-8174580.

Das Seniorenzentrum Stella Vitalis in Erftstadt-Liblar (Seestraße 28-30) stellt am Samstag, 12 Uhr, 500 Mahlzeiten für hilfsbedürftige Bürger, Helferinnen und Helfer zur Verfügung. Interessierte sollen einfach zum Seniorenzentrum kommen.

Pegel in Erftstadt sinkt – Bisher keine Personen in Fahrzeugen auf B265

10.28 Uhr: Die Feuerwehr in Erftstadt teilt auf Facebook mit, dass der Wasserpegel in der Stadt sinkt. Bei der Bergung von Fahrzeugen auf der überfluteten Bundesstraße 265 seien bislang keine Personen gefunden worden. Radpanzer der Bundeswehr sind im Einsatz um weitere Fahrzeuge zu bergen. Die B265 solle im Laufe des Samstag entwässert werden. Die Kreissstraße 44 von Liblar nach Lechenich ist demnach wieder frei.

Trinkwasser aus Wasserwerk in Dirmerzheim ist unbedenklich

10.21 Uhr: Der Rhein-Erft-Kreis teilt mit, dass die Qualität des Wassers aus dem Wasserwerk in Erftstadt-Dirmerzheim durch die Unwetterkatastrophe nicht beeinträchtigt sei. Der Kreis beruft sich dabei auf Informationen des Wasserwerk-Betreibers RWE. Der Kreis betonte, er informiere die Bevölkerung unverzüglich, sollten sich Probleme mit dem Trinkwasser ergeben.

Bislang keine Toten in Erftstadt-Blessem entdeckt

8.25 Uhr: In der besonders vom Hochwasser betroffenen nordrhein-westfälischen Ortschaft Erftstadt-Blessem gibt es bislang keine bestätigten Todesopfer. Das sagte ein Kreisprecher am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage in Blessem sei derweil weiter angespannt.



In anderen Teilen des Kreises gingen die Pegelstände unterdessen zurück, im Norden habe man Evakuierungen aufheben können. Da die Arbeiten der Rettungskräfte im Bereich Blessem noch in vollem Gange sind, könne man nicht ausschließen, noch Todesopfer zu finden. Belastbare Zahlen zu Vermissten gebe es nicht.

Freitag, 16 Juli

Erftstadt: Fahrzeugbergung an der B265 abgebrochen

21:20 Uhr: Wegen einbrechender Dunkelheit wird die Bergung der Fahrzeuge auf der Luxemburger Straße/B265 Am abgebrochen. Sie soll am Samstag fortgesetzt werden.

Bergheim: Evakuierungen in Bergheim aufgehoben

21.15 Uhr: Auch die Stadt Bergheim hat die Evakuierungsanordnung aufgehoben, alle Bürger dürfen seit Freitagabend in die tags zuvor geräumten Häuser und Wohnungen zurückkehren. „Ich gehe nun fest davon aus, dass wir zumindest in Bergheim keine Verschlechterung der Hochwasserlage zu befürchten haben“, sagte Bürgermeister Volker Mießeler.

Bedburg: Straßensperrung aufgehoben

21:10 Uhr: Die Stadt Bedburg hat wegen der sich entspannenden Lage die Evakuierung des Glescher Wegs und auch die Sperrung der Straße aufgehoben. „Die Bürger können wieder zurück in ihre Häuser“, sagte Bürgermeister Sascha Solbach am Freitagabend. Im Stadtgebiet gebe es aber weiterhin gesperrte Straßen, weil Fahrbahnen oder Böschungen unterspült seien. Solbach mahnte, sich nach wie vor nicht in der Nähe der Erft aufzuhalten, die immer noch eine hohe Fließgeschwindigkeit habe und deren Ufer aufgeweicht seien. Die Hochwasserproblematik werde die Stadt noch mehrere Tage begleiten.

Erftstadt: BRK ortet 24 Autos in den Fluten

20:30 Uhr: Ein Sonargerät des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), die zur Unterstützung in Erftstadt aushelfen, ortete 24 Fahrzeuge auf der Luxemburger Straße in Erftstadt. Einige von den Fahrzeugen liegen bis zu 10 Meter tief. Aktuell wird nicht ausgeschlossen, dass in den Fahrzeugen noch Menschen sein könnten.

Kerpen: Evakuierung in Türnich, Balkhausen und Brüggen aufgehoben

20:25 Uhr: Die Evakuierung der an der Erft angrenzenden Wohnbereiche, welche am Vortag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger im gefährdeten Bereich erforderlich wurde, konnte mittlerweile aufgehoben werden. Die Häuser wurden am späten Nachmittag wieder freigegeben, Anwohnerinnen und Anwohner können nach Hause.

Armin Laschet und Frank-Walter Steinmeier besuchen Erftstadt

20.15 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gemeinsam mit Ministerpräsident Armin Laschet am Samstag, 17. Juli 2021, in den Rhein-Erft- Kreis reisen, um sich ein Bild von der Lage in der besonders betroffenen Region zu machen. In Erftstadt informieren sie sich gemeinsam mit Landrat Frank Rock in der Feuerwehrleitzentrale über das aktuelle Lagebild und sprechen mit Helferinnen und Helfern vor Ort.

Erftstadt: Blessem wird komplett geräumt

18.50 Uhr: Zur Zeit wird der von der Flut schwer betroffene Erftstädter Ortsteil Blessem komplett von Feuerwehr und THW geräumt. Das heißt, alle Bewohner des Ortsteils müssen ihre Häuser und Wohnungen räumen und schnellstmöglich verlassen. Grund dafür sind die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die durch die teilweise immer noch instabile Lage im Ort herrschen. Zahlreiche Häuser und Häuserketten sind im ganzen Ortsteil zerstört worden, noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst.

Alexander Kern, Leiter der Feuerwehr in Erftstadt, bestätigte bereits am späten Nachmittag, dass es keine akuten Hilferufe mehr aus Blessem gebe. Feuerwehr und Hilfswerk suchen nun die verschütteten Stellen nach Vermissten ab. Eine Angabe zur genauen Größenordnung konnte Kern nicht machen. Auch über die Zahl der bisherigen Verletzten und Toten kann der Krisenstab der Stadt weiter keine Auskunft geben.

Stadt Bedburg sperrt Straßen

18.15 Uhr: Die Stadt Bedburg sperrt die Straße Glescher Weg zwischen dem Kreisverkehr bei Glesch und der Kreuzung Kolpingstraße. Grund ist, dass in dem Evakuierungsgebiet immer wieder Fußgänger und Fahrzeuge unterwegs seien. Die Freiwillige Feuerwehr und der Krisenstab der Stadt Bedburg weisen ausdrücklich darauf hin, dass die geräumten Häuser nahe der Erft nicht wieder bezogen werden dürfen, bis die Stadt die Evakuierung aufhebt. Das Ordnungsamt und die Polizei werden hier nun verstärkt kontrollieren. Die Bürger werden um ein "besonnenes und verantwortungsvolles Verhalten" gebeten.

Erftstadt: Plünderer am Marien-Hospital unterwegs

17.00 Uhr: Im teilweise überschwemmten Marien-Hospital in Erftstadt gehen immer wieder Menschen mit Rucksäcken ein und aus und entwenden offenbar Gegenstände. Darauf machte eine Sprecherin des Klinikverbundes Erft aufmerksam. Die Polizei ist informiert, Anwohner sollen dennoch die Augen offen halten.

Rhein-Erft-Kreis bestätigt keine Todesfälle

16.49 Uhr: Im Rhein-Erft-Kreis gab es bis Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, keinen bestätigten Todesfall im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe. Zur Zahl der Vermissten konnte sich Kreispressesprecher Marco Johnen nicht äußern. „Das ist aktuell schwer einzuschätzen, da die Telekommunikation in Erftstadt zusammengebrochen ist“, sagte Johnen.

Nur weil jemand seinen Angehörigen nicht erreiche, bedeute das noch nicht, dass diese Person als vermisst einzustufen sei. Der Rettungseinsatz in Blessem ist laut Johnen beendet. Seit Freitagnacht, 3 Uhr, seien 110 Menschen auch mit Hilfe von Strömungsrettern und Hubschraubern aus ihren Häusern gerettet worden. Alle Menschen, die Hilfe angefordert hätten, seien in Sicherheit.

Zuvor hatte die dpa berichtet, dass es im Rhein-Erft-Kreis einen Todesfall gegeben haben soll. Der Kreis erklärte, dass er diese Meldung nicht bestätigen könne.

So ist die aktuelle Lage in Erftstadt

16.35 Uhr: Im Ortsteil Liblar beginnt langsam das Aufräumen. In manchen Straßenzügen kommen aus jedem Hauseingang armdicke Schläuche und lassen Wasser auf die Straße sprudeln. Mit welcher Verzweifelung die Anwohner gegen die Wassermassen gekämpft haben, lassen Details vermuten: An einem Haus wurden Kissen in die Kellerfenster gestopft, um sie abzudichten. Die Luxemburger Straße ist weiterhin komplett überflutet.

Erftstadt: Anwohner haben ein Kellerfenster mit Kissen abgedichtet. Matthias Heinekamp Foto:

In Bliesheim zieht sich das Wasser zurück. Hier sind aber alle Straßen über die Erft noch blockiert oder komplett zerstört.

Im stark betroffenem Ortsteil Blessem sind mit einer Einheit der Wasserwacht aus Bayern weitere Kräfte des Katastrophenschutzes eingetroffen. Die Retter brachten zahlreiche Boote mit, die augenscheinlich aber nicht mehr gebraucht werden. Auch hier erinnert immer weniger an die katastrophale Lage am Morgen, das Wasser zieht sich zurück. Die Anwohner beginnen aufzuräumen. Der stark zerstörte Bereich um die Burg Blesse ist aber weiterhin komplett abgeriegelt.

Seit Freitagfrüh (3 Uhr) wurden 110 Menschen aus ihren Häusern gerettet, bestätigte ein Sprecher des Kreises. Insgesamt wurden bislang 170 Menschen in Erftstadt gerettet.

Verkehr: Autobahnkreuz Köln-West wieder freigegeben

16.15 Uhr: Im Autobahnkreuz Köln-West sind wieder alle Überfahrten frei. Verkehrsteilnehmer auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz werden in Frechen abgeleitet, weil die A1 bis zum Autobahndreieck Erfttal weiterhin vollgesperrt ist. Zuvor hatte die Autobahn GmbH Rheinland zwei Verbindungen im Kreuz wegen der Regenereignisse sperren müssen.

Erftverband: Die Lage entlang der Erft entspannt sich

16.10 Uhr: Die Lage für den mittleren und unteren Verlauf der Erft schätzte der Erftverband am Freitagnachmittag als entspannt ein. „Die Waldgebiete Kerpener Bruch und Parrig nehmen seit Mittwoch Unmengen an Wasser auf“, sagte Ulrich Muris vom Erftverband. Das sei derart viel, dass das Hochwasserrückhaltebecken Kerpen-Mödrath - auf der Fläche des früheren Tagebaus - noch gar nicht geflutet worden sei. „Die Mengen, die die Waldgebiete aufnehmen, haben uns überrascht.“

Die Erft führe derzeit zwar viel Wasser, aber noch nicht so viel, dass der Erftverband das Rückhaltebecken in Anspruch habe nehmen müssen. „Die Erft läuft glatt durch.“ Die Evakuierungen von ufernahen Siedlungen in Kerpen, Bergheim und Bedburg seien am Donnerstagabend zu einem Zeitpunkt angegangen worden, als diese positive Entwicklung noch nicht abzusehen gewesen sei.

Zudem habe sich die Lage an der Steinbachtalsperre entspannt, berichtet Muris. Das Wasser laufe nicht mehr über die Dammkrone, sodass ein Bruch der Talsperre inzwischen wenig wahrscheinlich sei.

Trinkwasser in Erftstadt und Bergheim kann bedenkenlos getrunken werden

15.10 Uhr: Die Erftstädter Stadtverwaltung hat am Freitagmittag auf ein Gerücht reagiert, wonach das Trinkwasser in Erftstadt verunreinigt sei, da Fäkalbakterien durch einen Rückstau im Klärwerk in dieses gelangen. „Die Frischwasserversorgung in Erftstadt ist nicht beeinträchtigt. Das Trinkwasser in Erftstadt kann bedenkenlos getrunken werden“, schreibt die Stadt.

Am Nachmittag reagierte auch die Stadt Bergheim auf ähnliche Gerüchte und machte deutlich: „Auch die Frischwasserversorgung in Bergheim ist nicht beeinträchtigt. Das Trinkwasser kann bedenkenlos getrunken werden.“

Absperrungen missachtet: Autofahrer nach Unfall auf A 1 lebensgefährlich verletzt

14.30 Uhr: Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Köln in der Nacht auf Freitag lebensgefährlich verletzt worden und musste aufwändig aus der Luft geborgen werden. Eine Unterspülung nach dem Dauerregen der vergangenen Tage hatte zu dem Unfall geführt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 79-jährige Autofahrer habe Absperrungen missachtet und sei mit seinem Fahrzeug in ein Loch auf der Fahrbahn gerutscht. Die Bergungsarbeiten mit Hilfe eines Hubschraubers zwischen den Ortschaften Köttingen und Kierdorf wurden kurz nach Mitternacht beendet. Das Unfallopfer musste aus der Luft geborgen werden, weil die Fahrbahn stark unterspült und einsturzgefährdet war.

Teile von A1-Standstreifen brechen ab und stürzen in die Erft

14.20 Uhr: In der Nähe von Erftstadt-Blessem sind Teile der gesperrten Autobahn 1 in den Fluss Erft gestürzt. Dies berichtete ein dpa-Reporter als Augenzeuge.

Ein Teil der Autobahn 1 stürzt in die Erft. dpa Foto:

Nach seinen Angaben brachen schätzungsweise mehr als 40 Meter des Standstreifens in mehreren Stücken mit einem Knacken ab und fielen in den Fluss. Auf den Abschnitten hätten sich keine Fahrzeuge befunden. Auch ein Stück Lärmschutzwand sei eingestürzt.

Unwetter in Rhein-Erft: Lage in Kerpen entspannt sich

14.15 Uhr: Die Kerpener Ortsteile Brüggen, Balkhausen und Türnich kamen bei der Hochwasserkatastrophe bislang - bis auf wenige Ausnahmefälle - mit einem blauen Auge davon. Nur vereinzelt wurden Häuser am Ortsrand, aber auch die Tennisanlage in Türnich, überflutet. Horrem und Sindorf sind bislang gar nicht betroffen. Auch entlang des Neffelbaches - in Blatzheim und Kerpen-Mitte - blieb die Lage entspannt.

Noch am Donnerstagabend war Schlimmeres zu befürchten, die Erft hatte bei Brüggen, Balkhausen und Türnich ihr Bett verlassen und die Felder geflutet. Das Wasser näherte sich dem Ortsrand und überschritt diesen teilweise. Quasi in letzter Minute konnte der Reiterhof Köllen an der Gymnicher Straße geräumt werden. Die Kreisstraße 23 zwischen Brüggen und Gymnich glich auf mehreren Hundert Metern einem Sturzbach, auch hier lief das Wasser in eine Reihe von Häusern.

Für die Bewohnen der evakuierten Straßenzügen waren Notunterkünfte in der Erfthalle, in der Mehrzweckhalle Brüggen und im Schützenhaus eingerichtet worden. Rund 120 Menschen nutzten das Angebot.

Die Stadt wies am Freitagnachmittag darauf hin, dass die Lage noch nicht entschärft sei. Trotz des rückläufigen Wassers sollten evakuierten Menschen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Diese sollten erst auf ihre Statik hin überprüft werden. Die Stadt hat unter der Telefonnummer 02237/58-790 eine Hotline eingerichtet, die auch am Samstag von 9 bis 18 Uhr geschaltet ist. Hier können auch etwaige Hilfsangebote gemeldet werden.

Brühl: Feuerwehr kann Einsturz von Kellerwand in Schule verhindern

14.02 Uhr: In Brühl hat sich die Lage beruhigt. Die betroffenen Haushalte seien weitgehend von der Feuerwehr Brühl versorgt worden, teilte die Stadt mit. Die Feuerwehr bewältigte 280 Einsätze, 30 Meldungen seien am Freitagmorgen noch abzuarbeiten gewesen. Dies solle schnellstmöglich geschehen. Bei den Einsätzen der Feuerwehr wurden keine Personenschäden vermeldet. Die Bewohner zweier Haushalte mussten ihre Häuser verlassen, eine Familie sei notuntergebracht worden, so die Verwaltung.

An der Martin-Luther-Grundschule drohte eine Kellerwand einzustürzen. Dies konnte die Feuerwehr verhindern. Kämpf Foto:

In der Martin-Luther-Schule drohte durch den Wassereinbruch, eine Kellerwand einzustürzen. Diese konnte gesichert werden. Der StadtServiceBetrieb bietet eine kostenlose Abholung des Sperrmülls für Betroffene an. Die Anmeldung erfolgt unter 02232/702800. Betroffene können ihren Sperrmüll auch zu den Öffnungszeiten auf dem Betriebshof abgeben.

Der Südfriedhof ist weiterhin gesperrt. In den kommenden Tagen werden die Räumarbeiten fortgesetzt. Wie lange dies dauern wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen. Alle anderen Friedhöfe sollen im Laufe des Tages wieder geöffnet werden.

Tagebau Inden: Ein Mitarbeiter wird weiterhin vermisst

13.50 Uhr: Im RWE-Braunkohlentagebau Inden bei Eschweiler wird bereits seit Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter einer Partnerfirma vermisst. Hochwasser aus dem Fluss Inde war über den Damm des Tagebaus geströmt und in den Tagebau geflossen. Alle Suchen mit der Wärmebildkamera eines Hubschraubers und vom Boden aus seien bislang vergeblich, sagte ein Sprecher des Energieunternehmens am Freitagmittag. Die Produktion des Tagebaus ist weiter unterbrochen.

Gleiches gilt für das Kieswerk der RWE-Tochter Rheinische Baustoffwerke im schwer verwüsteten Blessem. Dieses sei mit Wasser aus der Erft vollgelaufen, sagte der Sprecher. Menschen seien hier nicht zu Schaden gekommen.

Unwetter in Rhein-Erft: So ist die Lage in Bergheim und Bedburg

13.33 Uhr: „Die Lage ist weiterhin angespannt“, sagt Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler nach einer kurzen Nacht. Zwar stagnieren die Wasserstände der Erft, die Hochwassersituation über Nacht sei „unverändert geblieben“, aber man könne nicht mit Gewissheit sagen, „welche Wassermassen uns noch erreichen“.

Sein Bedburger Kollege Sascha Solbach ging am Morgen davon aus, dass Bedburg „offenbar von größeren zusätzlichen Wassermengen verschont bleibt“. Dennoch bleiben die Evakuierungen in beiden Städten vorerst in Absprache mit dem Krisenstab beim Rhein-Erft-Kreis bestehen.

In Bergheim wurden am Donnerstag in den Abendstunde mehr als 1600 Menschen aus Glesch, Paffendorf, Zieverich, Bergheim, Kenten und Quadrath-Ichendorf aufgefordert, ihre nahe der Erft gelegenen Wohnungen zu verlassen. Viele kamen bei Verwandten und Bekannten unter. 80 Menschen verbrachten die Nacht in der Sporthalle am Gutenberg-Gymnasium, 20 weitere im Bürgerhaus Quadrath-Ichendorf und im Medio. Dort wurden sie auch verpflegt und betreut.

Eröffnung des Sommerparks am Aachener Tor wird verschoben

In Bedburg waren 70 Einwohnerinnen und Einwohner von Evakuierungen betroffen, nur einer suchte die eingerichtete Notunterkunft auf. Viele Anfragen gingen über das Bürgertelefon unter 02272/402800 ein, das auch weiterhin für Informationen genutzt werden kann. Wegen der Gefährdungslage bleibt die L 213 zwischen Kreisverkehr Glesch und Kolpingstraße in Blerichen bis auf Weiteres gesperrt.

Die städtische Kindertagesstätte am Dänischen Weg bleibt, wie die Stadt mitteilt, vorerst geschlossen. Die für den heutigen Freitag geplante Eröffnung des Sommerparks am Aachener Tor wurde aufgrund der „aktuell noch unsicheren Lage sowie mit Rücksicht und aus Respekt vor dem Schicksal der vom Unwetter und Hochwasser betroffenen Menschen in der näheren Umgebung“, wie Mießeler sagt, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Innenminister Reul: Drei Häuser und Teil der Burg in Erfstadt eingestürzt

13.19 Uhr: In Erftstadt-Blessem sind nach aktuellem Stand drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt. „Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Im bisher durchforsteten östlichen Teil des Ortes gebe es keine Todesopfer, alle dort lebenden Menschen seien in Sicherheit. „Aber das ist noch nicht die ganze Stadt.“ Die Lage in Erftstadt sei „wegen der Dynamik“ zurzeit „ganz besonders kritisch“ und noch sehr unübersichtlich.

Wesseling: Feuerwehr und THW haben alle offenen Einsätze abgearbeitet

13.01 Uhr: Gute Nachrichten kommen aus Wesseling. Laut Stadtverwaltung haben hauptamtliche und Freiwillige Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk (THW) alle offenen Einsätze abgearbeitet. Der Mühlenweg ist wieder für den Verkehr freigegeben. Damit fährt der Shuttlebus „Justus“ fährt wieder seine eigentliche Route. Der Kronenweg bleibt gesperrt. Die Personenunterführung Wesseling-Mitte ist ebenfalls nicht zu benutzen. Der Zugang zum Bahngleis der Stadtbahnlinie 16 besteht über den KVB-Mitarbeitenden-Zugang von der Konrad-Adenauer-Straße aus.

Bürgerinnen und Bürger, die das Bahngleis erreichen müssen, werden gebeten, den Shuttlebus „Justus“ vom Westring aus auf die andere Seite, Konrad-Adenauer-Straße, zu nehmen. Die sieben Container für die Entsorgung von beschädigtem Hausrat sind im Stadtgebiet an den Straßen Im Dich, Unterdorfstraße, Gleiwitzer Straße, Rembrandtstraße, Konrad-Adenauer-Straße und An den Benden aufgestellt worden. Im Hinblick auf den steigenden Rheinpegel fährt die Stadt vorsorglich den Hochwasserschutz hoch.

Bayerische Einsatzkräfte helfen nach Unwettern in Erftstadt

12.40 Uhr: Die Schweinfurter Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hilft in Erftstadt bei der Bekämpfung des Hochwassers. 35 Ehrenamtliche seien in der Nacht angekommen, sagte Thomas Lindörfer, Sprecher des BRK am Freitag.

Die Helferinnen und Helfer aus Unterfranken unterstützten bei der Rettung auch mit zwei Tauchtrupps, zwei Boottrupps und Logistik. Das Team sei autark und mit Booten aus Unterfranken ausgestattet. Zunächst sei der Einsatz über das Wochenende geplant, wie es danach weitergeht, hänge vom Wetter ab, sagte Lindörfer.

Hier bekommen Bürgerinnen und Bürger Hilfe oder können Hilfe anbieten

Unter der Rufnummer 02233/523306 wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. Über eine Facebook-Gruppe bieten Erftstädter Bürger außerdem ihre Hilfe an.

Weil durch das Unwetter im gesamten Stadtgebiet Pferde und andere Tiere davongelaufen sind, bieten Facebook-Nutzer in einer weiteren Gruppe ihre Hilfe an. Wer nach seinem Tier sucht, bekommt hier Unterstützung.

Der Rhein-Erft-Kreis hat unterdessen eine Hotline für Hilfegesuche und Angebote freigeschaltet. Unter 02271/8322222 können sich Bürgerinnen und Bürger täglich von 8 bis 18 Uhr melden.

Erftstadt: Häuser stürzen in Grube – Einsatzkräfte gehen von Toten aus

11.25 Uhr: Die Lage in Blessem ist dramatisch. Bei einer Pressekonferenz in Erftstadt berichteten Feuerwehr und Polizei, dass offenbar eine Häuserzeile in der Nähe einer Kiesgrube abgerutscht sein muss. Die Grube war zuvor von der Erft geflutet worden. Die Strömung sei sehr stark gewesen. Die Häuser wurden unterspült und stürzten in die Grube. Man geht davon aus, dass Menschen zu Tode gekommen sind. Das hat die Bezirksregierung Köln bestätigt.

Peter Berger Foto:

Noch ist die Lage vor Ort völlig unübersichtlich. Hubschrauber kreisen über dem Ort. 30 Rettungsboote sind im Einsatz, auch Taucher suchen nach Vermissten. Die Feuerwehr bestätigte, dass es beim Abrutschen der Häuser auch eine Gasleitung zerstört worden ist. Es tritt Gas aus, weil sich die Leitung nicht abklemmen lässt.

In der Nähe des Feuerwehrhauses in Blessem richteten die Fluten großen Schaden an. Niklas Pinner Foto:

Mehr als 600 Einsatzkräfte versuchen derzeit, Menschen zu retten. Offenbar sind auch Menschen auf den Autobahnen 1 und 61 in ihren Fahrzeugen steckengeblieben. Auch dort laufen Rettungsaktionen.

Gas in mehreren Erftstädter Ortsteile abgeschaltet

11.20 Uhr: GVG Rhein-Erft ist seit Beginn der Hochwassersituation rund um die Uhr im Einsatz und hat die Situation des Gasnetzes in Erftstadt auch in der Nacht regelmäßig geprüft. Gegen 2.30 Uhr ist dann auf Anweisung der Leitstelle der Feuerwehr das Gasnetz in Erftstadt-Blessem außer Betrieb genommen worden. Damit ist der weitere Zufluss von Gas in das Gasnetz unterbrochen.

Die GVG geht derzeit davon aus, dass aufgrund des bereits erfolgten Gasaustritts in Blessem somit keine weitere keine Gefährdung mehr besteht. Im Laufe des frühen Morgens sind dann vorsorglich weitere Bereiche in Erftstadt abgesperrt worden. Hier handelt es sich mit Stand 10.30 Uhr um die Ortsteile Lechenich, Konradsheim, Ahrem, Erp, Friesheim, Niederberg, Borr und Bliesheim.

Je nach Entwicklung der Lage sind bereits Vorbereitungen getroffen, weitere Teile von Erftstadt vom Gaszufluss abzutrennen. So soll den Einsatzkräften ein gefahrloser Zugang zu den betroffenen Menschen ermöglicht werden.

Kreis informiert über aktuelle Lage – Bundeswehr soll in Blessem helfen

11.10 Uhr: Nach Informationen des Rhein-Erft-Kreises ist die Lage im Süden des Kreises weiterhin sehr angespannt – insbesondere rund um Erftstadt. Wie der Kreis auf seiner Internetseite berichtet, sei die Lage Nordkreis über Nacht jedoch weitestgehend stabil geblieben.

„Wir befinden uns weiterhin in einer akuten Menschenrettungsphase. Bitte halten Sie sich weiterhin an die Räumungsanforderungen in den gefährdeten Gebieten und kehren Sie nicht ohne Freigabe durch die Behörden aus der Evakuierung zurück. Auch im Norden des Kreises kann eine Verschärfung der Lage nicht ausgeschlossen werden“, schreibt der Kreis.

In Blessem sind mehrere Häuser eingestürzt. Bernd Rupprecht Foto:

In Erftstadt-Blessem wurden in der Nacht und am Morgen 55 Menschen aus ihren Häusern gerettet. Etwa 15 sind noch vom Wasser eingeschlossen. Die Bundeswehr stellt weitere Kräfte zur Verfügung. Am Morgen hatte ein Bundeswehrsprecher noch mitgeteilt, dass bislang kein Hilfeleistungsantrag eingegangen sei. Der Sprecher machte jedoch deutlich, dass die Bundeswehr – wie in Hagen auch – innerhalb weniger Stunden im Kreis eintreffen könnte. Laut Kreis sollten Transportpanzer und Soldaten zur Rettung und Bergung von Personen eingesetzt werden.

Bezirksregierung Köln: Todesopfer nach Hauseinstürzen in Erftstadt

9.40 Uhr: Beim Einsturz von Häusern in Erftstadt-Blessem sind Menschen ums Leben gekommen. „Es gibt Todesopfer“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Köln am Freitag. Zu den genaueren Umständen konnte die Sprecherin jedoch keine Angaben machen, weil aktuell kaum Kommunikation mit dem betroffenen Gebiet möglich sei.

Von der Bezirksregierung verbreitete Luftbilder und Fotos von dpa-Fotografen zeigen Erdrutsche von gewaltigem Ausmaß. Häuser wurden mitgerissen und verschwanden. Autos lagen in neu entstandenen riesigen Erdlöchern neben Betonteilen der ehemaligen Kanalisation.

Bürgermeister appelliert an Bürgerinnen und Bürger

8.44 Uhr: Bergheims Bürgermeister, Volker Mießeler, hat sich am Freitagmorgen zur aktuellen Lage in der Kreisstadt geäußert. „Die Hochwasserlage in Bergheim ist über Nacht unverändert geblieben. Wir blicken mit Sorge nach Erftstadt, wo die Lage weiterhin eskaliert und Häuser in Blessem eingestürzt sind“, schreibt Mießeler auf Facebook.

Seit 7 Uhr soll der Krisenstab der Stadt Bergheim wieder zusammensitzen und die weiteren Entwicklungen des Tages besprechen. Mießeler appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurückzukehren. „Ich bitte euch noch um Geduld. Die Lage stagniert zwar momentan in Bergheim, aber wir können nach wie vor nicht mit Gewissheit sagen, welche Wassermengen uns erreichen, zumal die rückliegenden Hochwasserschutzflächen kaum mehr Aufnahmekapazitäten haben.“

Teileinsturz der kompletten Ortslage Erftstadt-Blessem

5.45 Uhr: Aus der Ortslage Erftstadt-Blessem werden aktuell massive und schnell fortschreitende Unterspülungen von Häusern und Bauwerken mit Teil- oder Totaleinstürzen gemeldet. Aus den Häusern erfolgen immer wieder Notrufe, da Personen trotz Warnung zurück ins hochgefährliche Schadensgebiet gekehrt sind oder es nicht verlassen haben.

In Erftstadt-Blessem hat sich die Lage am Freitag weiter dramatisiert. Rhein-Erft-Kreis Foto:

Es können nur teilweise Personen mit Booten oder Strömungsrettern gerettet werden. Der Flugverkehr musste gegen 21.45 auf Grund der Wetterlage eingestellt werden.

Viele Personen befinden sich aktuell noch in ihren Häusern. Eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Dazu wurde ein nicht abstellbarer Gasaustritt festgestellt, der weitere Einsatzmaßnahmen stark gefährdet.

Die Infrastruktur ist ausgefallen, Krankenhausbetriebe vor Ort sind nicht mehr möglich und mehrere Pflegeheime werden geräumt. Etliche Personen werden vermisst. Laut Stadt soll die Luftrettung ab 7.30 Uhr weiter gehen.

Die Polizei Hamburg ist mittlerweile mit Einsatzkräften der Bereitschaft- und Wasserschutzpolizei im Rhein-Erft-Kreis angetroffen, um die dortigen Kräfte beim Einsatz zu unterstützen.

Erftstadt: Betroffene bekommen im Rathaus ein Verpflegungsgeld

1.30 Uhr: Die Lage in Erftstadt ist laut Stadtverwaltung weiterhin dramatisch. Die Luftrettung musste mit Beginn der Dunkelheit beendet werden und soll am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr wieder aufgenommen werden. „Das Krankenhaus konnte erfolgreich evakuiert werden. Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des APZ wurden evakuiert und sind aktuell in Liblar sicher untergebracht und werden dort von Pflegekräften betreut“, schreibt die Stadt.

Starkregen in Rhein-Erft : Die Extrem-Wetterlage im Kreis in Bildern Die Luxemburger Straße auf Höhe von Frauenthal Margret Klose Foto: Am Donnerstag ging auf der A 61 bei Erftstadt nichts mehr. Marius Becker/dpa Foto: In Erftstadt bringt ein Mann ein Pferd in Sicherheit. Margret Klose Foto: Die aktuelle Lage in Erftstadt-Blessem Tim Klütsch Foto: Auf der A 61 bei Erftstadt ging am Donnerstag nichts mehr. Eric Lamparter Foto: Auf der B 265 bei Erftstadt-Köttingen sind mehrere Lkw in den Fluten gefangen. Andreas Engels Foto: Die aktuelle Lage in Erftstadt Feuerwehr Foto: Das THW bringt Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit. Margret Klose Foto: Auf der B 265 bei Erftstadt-Köttingen sind mehrere Lkw in den Fluten gefangen. Andreas Engels Foto: Auch die Luxemburger Straße in Erftstadt auf Höhe der Abfahrt Blessem ist überflutet. Margret Klose Foto:

Insgesamt 300 Personen befanden sich in der Nacht zu Freitag in der Mensa in Liblar und 100 Personen in der Bürgerhalle in Erp. Laut Stadt sollen Bürgerinnen und Bürger, die durch das Unwetter ihr Hab und Gut verloren haben, am Freitagmorgen im Rathaus ein erstes Verpflegungsgeld ausgezahlt bekommen. „Das wird das Sozialamt unbürokratisch abwickeln“, schreibt die Stadt.

Kitas und die Kindertagespflege sollen am Freitag geschlossen bleiben, schreibt die Stadtverwaltung.

Donnerstag, 15. Juli

Senioren werden mit Bagger evakuiert

23.22 Uhr: In einem Seniorenheim in Erftstadt-Liblar werden Bagger eingesetzt, um ältere Menschen aus ihrer Unterkunft zu evakuieren. Noch immer ist unklar, wie hoch der Pegel der Erft in den kommenden Stunden steigen wird.

Evakuierung in Kerpen abgeschlossen

23.00 Uhr: Die Stadt Kerpen teilt mit, dass die Evakuierung der Gebiete, die nahe der bedrohten Erft liegen, abgeschlossen sei. 117 Menschen, die nicht privat untergekommen waren, sind in der Erfthalle (Türnich), in der Mehrzweckhalle (Brüggen) und im Schützenheim (Türnich) untergebracht worden. Zudem seien alle Straßen in Balkhausen, Brüggen und Türnich, die in Richtung Erft führen, gesperrt.

Bergheims Bürgermeister Mießeler: „Weit weg von Entspannung“

22.30 Uhr: In Bergheim sind inzwischen 90 zusätzliche Einsatzkräfte inklusive 14 Booten von der Polizei aus Hessen eingetroffen, berichtet Bürgermeister Volker Mießeler. Sie sind nun in der Turnhalle in Bedburg-Kirdorf untergebracht und befänden sich in Bereitschaft, um die örtlichen Einsatzkräfte zu unterstützen. Mießeler sagte, es sei derzeit kaum zu prognostizieren, wann die Welle in Bergheim eintreffe. Das hänge immer auch von den umliegenden Talsperren ab. Der Pegel steige jedenfalls stündlich. „Auf jeden Fall sind wir weit weg von Entspannung“, sagte er nach einem Zusammentreffen des Krisenstabes.

Erftstädter Bürgermeisterin berichtet über aktuelle Lage

22 Uhr: In Anwesenheit der Bürgermeisterin Carolin Weitzel fand vor wenigen Minuten der Stab für außergewöhnliche Ereignisse statt.

Die aktuelle Lage sei demnach weiterhin angespannt, teilte die Stadt mit. „Die Feuerwehr hat bisher 900 Einsätze bewältigt. Der Pegelstand in Bliesheim liegt aktuell bei 3,43 Metern, leicht sinkend. Auch der Pegel des Rotbachs sinkt leicht, so dass wir derzeit hoffen, dass die Altstadt von Lechenich verschont bleibt.“ Nachdem sich die Lage im Laufe des Tages immer weiter zugespitzt hatte, hatte die Stadt am Ende des Tages jedoch noch eine positive Nachricht: „Es ist möglich, dass wir in allen Ortsteilen sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben.“

Carolin Weitzel, die sich einen ersten persönlichen Eindruck von der dramatischen Lage und den schweren Schäden der Hochwasserkatastrophe machen konnte, sprach als erstes ihren Dank an die vielen Helferinnen und Helfer aus. „Mir ist es eine Herzensangelegenheit, der betroffenen Bevölkerung meine Anteilnahme auszudrücken und Ihnen zu versichern, dass wir alles tun werden, um zu helfen, wo immer wir können.“

Hochwasser-Touristen gefährden Deiche

21.55 Uhr: Im Bereich Erftstadt gibt es massive Probleme an den Deichen im Überflutungsgebiet. Laut dem Krisenstab des Rhein-Erft-Kreises laufen dort verstärkt Menschen herum, um sich das Hochwasser anzusehen. Das ist laut den Verantwortlichen extrem gefährlich.

Die Behörden bitten eindringlich, dass die Menschen nicht zu den bedrohten Orten kommen.

Wasser der Erft erreicht erste Häuser in Kerpen

21.40 Uhr: Gegen 20 Uhr werden auch die ersten Häuser in den Kerpener Ortsteilen Balkhausen, Türnich und Brüggen von den Wassermassen erreicht. Die rund einen Kilometer entfernt fließende Erft ist über die Ufer getreten, die Felder sind überschwemmt. In der Türnicher Erfthalle, in der Brüggener Mehrzweckhalle und auch in einem Schützenheim können sich evakuierte Menschen aufhalten und werden dort von Helfern – etwa aus dem Jugendzentrum Sindorf - betreut.

Am Freitagmorgen hat sich die Lage in Erftstadt noch einmal zugespitzt. Feuerwehr Foto:

In Balkhausen ist der Reiterhof Köllen gerade noch rechtzeitig evakuiert worden: Esel, Ponys, Pferde und Hundewerden in einem langen Tross durchs Dorf auf eine höher gelegene Wiese geführt, die rasch noch provisorisch eingezäunt wurde. In Brüggen spielten kleine Kinder noch in den Wasserfluten, bevor diese in die ersten Häuser an der Gymnicher Straße strömten.

Evakuierungen in Bergheim laufen

20.50 Uhr: Die Stadt Bergheim evakuiert verschiedene Bereiche im Stadtgebiet, die durch Hochwasser gefährdet sind. Insgesamt sind 1692 Bergheimerinnen und Bergheimer betroffen. Die Verwaltung hofft, dass die meisten davon bereits privat, etwa bei Freunden oder Verwandten außerhalb der betroffenen Gebiete, untergekommen sind. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner sind kurzfristig informiert und vorbereitet worden. Diejenigen, die nicht privat unterkommen können, werden entweder im Medio (Menschen aus Paffendorf), in der Dreifachturnhalle des Gutenberg-Gymnasiums (Zieverich) und im Bürgerhaus Quadrath-Ichendorf (Quadrath-Ichendorf, Ahe) untergebracht. „Andere Bergheimer Stadtteile sind aktuell nicht betroffen“, teilt die Stadt mit. Die ganze Aktion könne auch zwei Nächte in Anspruch nehmen, hieß es vor Ort. Die Stadt versucht nun, weitere Betten für die vorübergehenden Unterkünfte aufzutreiben. Bürgermeister Volker Mießeler bittet um Verständnis und appelliert, sich an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten. „Nochmals an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank an alle Helferinnen und Helfer für ihren großartigen und andauernden Einsatz“, sagt der Bürgermeister. Wie die Verwaltung mitteilt, sind derzeit die A4 zwischen Kreuz Köln-West und dem Kreuz Kerpen sowie die A61 zwischen Weilerswist und Bergheim gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Esel, Pferde und Hunde werden in Sicherheit gebracht. Meisen Foto:

Wie die Bergheimer Verwaltung bekanntgibt, sollen gegen 23.30 Uhr ein Wasserrettungszug mit 14 Booten und 70 Rettungskräften in Bergheim eintreffen. (ftz/nip)

SPD-Bundestagskandidat Spielmanns macht Halt in Frechen, Bergheim und Bedburg

19.35 Uhr: SPD-Bundestagskandidat Aaron Spielmanns verschaffte sich in Bedburg, Frechen und Bergheim einen Überblick über die Schäden, die Tief Bernd mit seinen ergiebigen Regenfällen angerichtet hat. „Mit diesem Ausmaß hatte ich nicht gerechnet“, so Spielmanns, der sich kurzerhand mit Kuchen, belegten Brötchen und Würstchen, sowie Getränken auf den Weg machte und sich bei den Helferinnen und Helfern der Feuerwehren im Erftkreis bedankte.

Evakuierungen in Erftstadt erfolgreich – Menschen an verschiedenen Orten untergebracht

19.25 Uhr: Wie Stadtsprecherin Margret Leder mitteilte, seien in Erftstadt die Stadtteile Ahrem, Niederberg und Friesheim evakuiert. Ebenso sei das Krankenhaus und das APZ Seniorenheim evakuiert.

In der Bürgerhalle in Erp und in der Mensa des Ville Gymnasiums in Liblar sind Notunterkünfte eingerichtet worden. Insgesamt werden dort etwa 300 Menschen betreut. Viel Hilfsbereitschaft gebe es auch in der gesamten Nachbarschaft, die Unterkunft und Verpflegung anböten.

Die Stadt teilte mit, es gebe drei verletzte Einsatzkräfte und vier vermisste Personen. Weitere Informationen gab es jedoch noch nicht. Der Pegelstand in Gymnich liege derzeit bei 3,10 Meter, in Bliesheim bei 3,82 Meter und beim Rotbach bei 2,42 Meter.

Bergheimer Bürgermeister geht von Extremhochwasser aus – Unterbringung im Medio

18.55 Uhr: In Bergheim geht Bürgermeister Volker Mießeler aktuell von einem Extremhochwasser aus. Bis zu 800 Einwohner sollen die Nacht im Kulturzentrum Medio und im Bürgerhaus Quadrath-Ichendorf verbringen.

Stadt Bergheim bereitet sich auf möglichen Dammbruch vor

18.30 Uhr: Nachdem der Rhein-Erft-Kreis mitgeteilt hat, dass er nicht garantieren kann, dass die Dämme oberhalb von Erftstadt nicht brechen, wurde für das gesamte Bergheimer Stadtgebiet eine Hochwetterwarnung ausgesprochen. Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht entlang der Erft aufhalten und Fenster und Türen schließen.

Die Bergheimer Stadtverwaltung erwartet das Wasser allerdings nicht in einer großen Welle, sondern eher einen stetig steigenden Wasserpegel bis in den Folgetag. Man habe Sandsäcke vorbereitet, schreibt die Stadt am Donnerstagabend. Sollte eine Evakuierung nötig sein, seien alle Einsatzkräfte und Helfer gut vorbereitet. "Derzeit wird aber nicht davon ausgegangen, dass das nötig sein wird", so die Verwaltung. Die kleine Erft gesichert. Der Pegel würde nur steigen, wenn es zu Starkregen komme, so die Stadt. Der sei aber nicht vorhergesagt. "Trotzdem beliebt die Lage angespannt", heißt es. Zwei Feuerwehrfahrzeuge stehen laut Stadt bis zum Dach im Wasser und seien nicht verfügbar.

Bei Fragen steht den Bürgern unter 02271/89222 ein Bürgertelefon zur Verfügung (WICHTIG! Nur für Bürger und Bügerinnen aus Bergheim). Im Falle einer Evakuierung soll es Lautsprecherdurchsagen geben. Der Rhein-Erft-Kreis warnt außerdem davor, sich im Uferbereich der Erft aufzuhalten. Dort könne es zu reißenden Strömungen kommen. Bürgerinnen und Bürger sollen sich außerdem nicht in Kellerräumen aufhalten.

Erftstadt: Lage weiter angespannt

17.55 Uhr: Vor allem in Erftstadt ist die Lage angespannt. Die Stadt hat gegen 11.35 Uhr den Katastrophenfall ausgerufen. Ein Damm bei Niederberg brach – seitdem steigt der Rotbach, der durch die Ortschaften Friesheim, Ahrem, Lechenich, Konradsheim, Dirmerzheim in Richtung Bergheim verläuft, stark an.

Zurzeit werden zahlreiche Häuser in den Stadtteilen Bliesheim und Blessem evakuiert. Dort herrscht Katastrophenalarm.

Die Feuerwehr kommt nur noch sehr vereinzelt an die Häuser heran, das Marienhospital steht laut Stadt einen halben Meter unter Wasser. Die Patientinnen und Patienten werden aktuell in die oberen Etagen und zum Teil in andere Krankenhäuser verlegt, da der Strom ausgefallen ist und somit die Versorgung nicht mehr möglich ist.

Am Mittag konnten vier Vermisste in Erftstadt-Bliesheim durch die Kölner Strömungsretter gerettet werden: Heute Morgen gerieten in Erftstadt zwei Personen ins Wasser. Zwei Feuerwehrleute der örtlichen Feuerwehr wollten Hilfe leisten und gerieten dabei selbst in Not. Alle vier Personen konnten sich an Ästen und Treibgut festhalten. Aus Köln wurden die Strömungsretter mit dem Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle gebracht. Die Einsatzfahrzeuge kamen aufgrund der zerstörten Infrastruktur nicht direkt bis zum Einsatzort. Bei der Rettung musste sich ein Strömungsretter mit einer im Wasser ausharrenden Person mehrere hundert Meter abtreiben lassen, bevor beide mittels Winde in den Hubschrauber gehoben werden konnten. Die weiteren Personen wurden durch Hubschrauber und Rettungsboote gerettet. Die gesamte Rettungsaktion hat rund drei Stunden gedauert, ein Kölner Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Die Kölner Strömungsretter und der Intensivtransporthubschrauber „Christoph Rheinland“ bleiben weiter vor Ort im Einsatz.

Mehr als 50 Hamburger Kräfte der Bereitschafts- und der Wasserschutzpolizei haben sich am Donnerstag zur Unterstützung auf den Weg in den Kreis gemacht. Die Einsatzkräfte haben neben zahlreichen Fahrzeugen auch 15 Boote dabei.

Auch die Kläranlage in Köttingen musste am Nachmittag aufgegeben und vom Strom genommen werden. Das bedeutet, dass es zu einem Rückstau von Fäkalienwasser in allen Ortsteilen kommen wird. Auch in den Ortslagen, die nicht vom Hochwasser betroffen sind. Eine Entspannung kann erst erfolgen, sofern das Wasser aus dem Bereich der Kläranlage abgelaufen ist und das THW mit Schmutzwasserhochleistungspumpen tätig werden kann.

Auch in der Turnhalle des Bergheimer Gutenberg-Gymnasiums werden Menschen untergebracht. Dietmar Fratz Foto:

Auf der Luxemburger Straße sind ein Postwagen und ein Pkw von den Wasserfluten in Höhe der Abfahrt Blessem erfasst und weggespült worden. Der Fahrer im Postwagen konnte sich retten. Das Auto soll in den Fluten verschwunden sein. Auch das Stück zwischen Liblar und Lechenich kann nicht mehr befahren werden.

Die aktuelle Lage in Erftstadt-Blessem Tim Klütsch Foto:

Auf einem Pferdehof in Bliesheim sollen unbestätigten Meldungen nach fünf Pferde verendet sein. Wenn der Damm bei Weilerswist brechen sollte, droht eine riesige Flutwelle auf die Ortschaften Bliesheim und Blessem zuzukommen.

Bürgerinnen und Bürger sollen ihre elektrischen Geräte abschalten und ihre Häuser anschließend verlassen und sich an einen sicheren Ort begeben. Vor Ort sollen weitere Anweisungen von Einsatzkräften folgen. Unter der Rufnummer 02233/523306 wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. Über eine Facebook-Gruppe bieten Erftstädter Bürger ihre Hilfe an.

Suche nach vermisster Person am Tagebau Inden eingestellt

17.45 Uhr: Auch RWE hatte in seinen Tagebauen mit den Wassermassen zu kämpfen. Entlang des Flusses Inde am Tagebau Inden im Kreis Düren wird auf der Höhe von Lamersdorf ein Damm auf rund 200 Meter überspült. Das Wasser fließt nun in den Tagebau. Die Inde kommt aus der Eifel und ist in diesem Bereich 2005 verlegt worden. Meldungen, dass in diesem Bereich zwei Personen vermisst werden, konnte RWE-Sprecher Guido Steffen zunächst nicht bestätigen. Später wurde dann eine Person als vermisst gemeldet. Am Nachmittag wurde die Suche dann vorerst eingestellt.

Am Tagebau Hambach sei die Situation etwas entspannter, so Steffen. Auch dort seien Wassermassen eingedrungen, Erdreich abgerutscht und Wege oder Gerüste unterspült oder zugeschüttet worden. Die Lage sei aber beherrschbar: „Der Betrieb geht weiter.“

Rhein-Erft-Kreis: Vor allem Einsätze in südlichen Kommunen

16.00 Uhr: Der Krisenstab des Rhein-Erft-Kreises hat den drei Kommunen Kerpen, Bergheim und Bedburg am späten Donnerstagnachmittag empfohlen, bewohnte Gebiete entlang der Erft gemäß Hochwassergefahrenkarte des Erftverbands zu evakuieren. „Der Erftverband kann nicht garantieren, dass die Dämme oberhalb von Erftstadt halten“, sagt Kreisdezernent Martin Gawrisch, Leiter des Krisenstabs. Die Menschen sollten die Nacht bei Verwandten oder Freunden verbringen oder auf Notunterkünfte ausweichen, die von den Kommunen bereitgestellt würden. „Es ist empfehlenswert, sicherheitshalber auch alles Notwendige wie Medikamente für eine zweite Nacht zu packen“, sagt Gawrisch.

Die Stadt Kerpen teilte kurz darauf mit, die erftnahen Wohngebiete von Brüggen, Balkhausen und Türnich zu evakuieren. „Personen, die nicht woanders unterkommen können, werden in der Mehrzweckhalle Brüggen und der Erfthalle Türnich untergebracht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Behörden raten dringend davon ab, sich in Ufernähe oder in Kellern aufzuhalten. Gawrisch mahnte zudem vor Katastrophentourismus. „Es sollte niemand ohne Not an die Erft fahren oder gehen.“

Während die Einsatzschwerpunkte am Mittwoch noch im Nordkreis lagen, verschärfte sich die Lage im Laufe des Mittwochs vor allem in den südlichen Kommunen des Rhein-Erft-Kreises. Besonders betroffen waren Wesseling mit knapp 450 Einsätzen, Hürth mit mehr als 300 Einsätzen und Erftstadt, wo insgesamt knapp 500 Einsätze gemeldet wurden.

Zwar hätte sich die Lage im Laufe der Nacht ein wenig entspannt, seit dem Morgen sei jedoch wieder deutlich mehr los, erklärte ein Mitarbeiter der Einsatzleitstelle des Rhein-Erft-Kreises. „Bis Mittwochmittag hatten wir noch 100 Einsätze, jetzt sind wir bei knapp 2000 Einsätzen. Derzeit ist nicht abzusehen, wie sich die Lage entwickelt.“

Von einem DHL-Wagen ist auf der Luxemburger Straße nicht mehr viel zu sehen. Margret Klose Foto:

Auch die Polizei spricht von einer einsatzreichen Nacht. Vor allem in Erftstadt und Hürth mussten Beamte immer wieder Einsätze der Feuerwehr unterstützen und Straßen sperren. Insgesamt gab es kreisweit fast 130 Polizeieinsätze, sagte eine Sprecherin der Polizei. In Wesseling gab es aufgrund des Unwetters einen Unfall mit einem Leichtverletzten, in Erftstadt-Liblar wurde wegen eines vollgelaufenen Kellers die Alarmanlage einer Bank ausgelöst. Darüber hinaus musste eine Unterkunft der Stadt in Liblar evakuiert werden. 35 Personen kamen in einer Notunterkunft unter.

Die Polizei appellierte in einer Meldung auch nochmal eindringlich an die Bevölkerung, die aus Sicherheitsgründen eingerichteten Absperrungen von Feuerwehr und Polizei zu beachten. „Teilweise können die Einsatzkräfte Gefahrenbereiche wegen der Vielzahl der Einsatzorte nur mit Flatterband sperren. Das Durchqueren der abgesperrten Straßen mit Fahrzeugen und zu Fuß ist gefährlich und mitunter lebensbedrohlich“, schrieb die Polizei.

Rhein-Erft: REVG nimmt Linienverkehr wieder auf

In Wesseling waren einige Autos nicht mehr zu retten. Klose Foto:

Am Donnerstagmorgen erklärte eine REVG-Sprecherin, dass sich die Lage ein wenig entspannt hätte: „Fast alle Busse sind wieder unterwegs, es gibt aber weiterhin Umleitungen und einige Haltestellen können nach wie vor nicht angefahren werden.“ Fahrgäste müssten sich also weiterhin auf Verspätungen und Umleitungen einstellen.

Betroffen sei vor allem der Nordkreis. Wann sich die Lage wieder normalisiere, könne die REVG noch nicht sagen. Man hoffe jedoch, dass am Donnerstagmittag wieder nach dem normalen Fahrplan gefahren werden könne.

A 553 bei Brühl in beide Richtungen gesperrt – Böschung auf A 61 abgerutscht

Einschränkungen gibt es auch weiterhin für Autofahrer. Auf der Autobahn 1 zwischen Weilerswist-West und dem Kreuz Bliesheim staute es sich am Donnerstagmorgen, weil die A 61 Richtung Mönchengladbach zwischen Kreuz Meckenheim und Rheinbach gesperrt werden musste.

Rund um Erftstadt sind zahlreiche Straßen überflutet. Margret Klose Foto:

Schon am Mittwochabend musste die A 553 zwischen Brühl-Süd und Bliesheim in beide Richtungen gesperrt werden. Laut Feuerwehr sei dort die Autobahnböschung um etwa 20 Meter abgesackt. Die Autobahnpolizei Köln geht derzeit nicht davon aus, dass die Straßen schnell wieder befahrbar sind. Das gilt auch für die A 1 zwischen Bliesheim und Meckenheim, die schon seit Stunden wegen Überflutungen gesperrt sei.

Bis voraussichtlich bis 18 Uhr müssen Autofahrer auch auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen der Anschlussstelle Bergheim-Süd und dem Autobahnkreuz Kerpen mit Beeinträchtigungen rechnen. Dort steht aktuell nur eine Fahrbahn zur Verfügung, schreibt die Autobahn GmbH. Aufgrund der starken Regenfälle mussten Notmaßnahmen ergriffen werden, da dort die Böschung auf die Fahrbahn abgerutscht ist.

Unwetter in Brühl: Brände erschweren die Arbeit der Feuerwehr

Die Brühler Stadtverwaltung hat nach den heftigen Regenfällen am Mittwoch eine erste Bilanz gezogen. Im Laufe des Nachmittages haben die Wassermassen demnach die Kapazität von Kanal- und Rückhaltebecken überschritten und zu Überschwemmungen von Straßen und vielen Kellern geführt. Insbesondere in der Innenstadt sowie den Stadtteilen Badorf, Eckdorf, Schwadorf und Pingsdorf sei die Feuerwehr nach 16 Uhr ununterbrochen im Einsatz gewesen, hieß es. Im Rathaus wurde ein Krisenstab eingerichtet, der die Einsätze koordinierte. Dazu habe auch die Kontrolle des Abwassersystems sowie die Absicherung von Straßen durch den Brühler Ordnungsdienst gezählt.

Wie Feuerwehrleiter Peter Berg berichtete, waren die Einsatzkräfte bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr, zu 200 Einsätzen gerufen worden. „Erschwerend kam hinzu, dass wir in der Nacht auch noch drei Gebäudebrände hatten, die teilweise durch das Unwetter bedingt waren“, so Berg. Zurzeit pumpe die Feuerwehr vornehmlich das Wasser aus Kellern von Anwohnern ab. Zu Aufräumarbeiten komme es derzeit noch nicht, erklärte Berg. „Ich befürchte, dass wir bis Freitagabend mit den Arbeiten beschäftigt sein könnten.“ Zudem seien die Ressourcen der Feuerwehr Brühl langsam knapp, aufgrund der Vielzahl der Einsätze und Evakuierungen in Nachbarkommunen sei man hier praktisch auf sich allein gestellt.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Erftstadt: Feuerwehr hilft im Krankenhaus Frauenthal aus

Auch im Krankenhaus Frauenthal in Erftstadt hat sich die Lage am Mittwochabend zugespitzt. Um den Fortbestand des Betriebs im Krankenhaus gewährleisten zu können, wurden am Abend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Feuerwehr aus anderen Einsatzgebieten abgezogen.

Probleme gab es auch im Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Wesseling. Schon am Abend waren die Feuerwehrleute dort und pumpten Wasser aus dem Gebäude. Durch das Unwetter fiel wenig später dann auch noch der Strom im Krankenhaus aus. Da zunächst nicht absehbar war, ob es zu Schäden im Leitungsnetz gekommen ist, wurden insgesamt fünf Patienten zur Sicherheit in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Krankenhaus nahm zeitweilig auch keine weiteren Patienten mehr auf.

Viele Unterführungen sind nicht mehr durchfahrbar und gesperrt. Klose Foto:

Die Sprecherin der Stadt, Andrea Kanonenberg, sprach zudem von einem Feuer, das in der Fußgängerunterführung Wesseling-Mitte ausgebrochen sein könnte. Es gebe dort eine starke Rauchentwicklung. Auf Hochdruck arbeiteten die Entsorgungsbetriebe Wesseling gemeinsam mit dem THW daran, die Kläranlagen und das Kanalnetz in Funktion zu halten.

Wesseling: Bürger und Bürgerinnen sollen Häuser nicht verlassen

Die Wesselinger Feuerwehr rief die Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt am Mittwochabend dazu auf, ihre Häuser nicht mehr zu verlassen und vor allem mit Autos nicht mehr durch Unterführungen zu fahren – diese seien voll gelaufen. Die Feuerwehr in Wesseling war am Abend völlig überlastet und ging nur den Notfälle nach, in denen Menschen oder Tiere in Gefahr sind. Die Feuerwehr hatte am Mittwochnachmittag noch einmal mehr als 150 Einsätze – und war damit seit dem Mittwochmorgen insgesamt 250 Mal ausgerückt.

Der Dikopsbach bei Wesseling fließt nicht unter sondern über die Brücke. Margret Klose Foto:

Gegen 15 Uhr musste die Feuerwehr der Stadt Wesseling die Eisenbahn-Unterführung am Mühlenweg in Wesseling sperren. Der Kanal nahm einfach kein Wasser mehr auf. „Wir versuchen natürlich den Kanal wieder freizubekommen“, erklärte Wesselings Feuerwehrchef André Bach. Wenn das nicht gelingen sollte, müsse die Unterführung so lange gesperrt bleiben, bis das Wasser wieder abgelaufen ist. Doch nicht nur dort hielt der Dauerregen die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und den Freiwilligen Feuerwehren in Wesseling auf Trab.

Viele Keller in Wesseling waren vollgelaufen, den Anwohnern blieb nicht anderes übrig, als mit Eimern gegen den Dauerregen zu arbeiten. Klose Foto:

Fast gleichzeitig mit der vollgelaufenen Unterführung wurden der Feuerwehr in Urfeld, Wesseling und Keldenich auch vollgelaufene Keller gemeldet.

Rund 55 Liter Regen pro Quadratmeter gab es nach Angaben des Erftverbandes innerhalb von 24 Stunden im Durchschnitt im Kreisgebiet. Das entspreche ungefähr einem Zehntel der Jahresmenge, berichtet Ulrich Muris, der beim Erftverband für Hochwasserschutz zuständig ist. Trotz der immensen Niederschläge habe man Überschwemmungen, die von Gewässern ausgehen, aber bislang vermeiden können, hieß es am Mittwochnachmittag.

Hürth: Hautreizungen nach Überflutungen im Chemiepark Knapsack

Auch im Chempiepark Knapsack kam es durch die erhöhten Niederschlagsmengen mehr und mehr zu Einschränkungen, vor allem im Bereich der zentralen Abwasserbehandlungsanlage im Werkteil Hürth. Ein Überlaufen konnte nicht verhindert werden. Dadurch kam es zum Abfluss erheblicher Mengen Wassers sowie Abwassers auf die angrenzende Industriestraße.

Nach dem Überlaufen einer Abwasserbehandlungsanlage im Chemiepark Knapsack in Hürth bei Köln haben Anwohner Hautreizungen erlitten. Ein Sprecher bezifferte die Anzahl der betroffenen Personen mit „ein paar“. „Aufgrund der starken Verdünnung mit Regenwasser kann davon ausgegangen werden, dass das aus der Kläranlage des Chemieparks freigesetzte Abwasser unbedenklich ist“, gab der Chemiepark Knapsack dann kurz vor Mitternacht bekannt.

Hochwasserrückhaltebecken entlang der Erft geöffnet

Wegen der starken Regenfälle sind am Mittwoch entlang der Erft nach und nach die Hochwasserrückhaltebecken - etwa in Eicherscheid in der Eifel oder in Horschheim im bei Weilerswist - geöffnet worden. Das Hochwasserbecken bei Kerpen-Mödrath wurde gegen 15 Uhr geöffnet, das Wasser aus der Erft fließt seitdem teilweise an einem Wehr in Wiesen nahe dem Boisdorfer See ab.

Der Radweg entlang der Erft wird dabei überspült und musste rechtzeitig abgesperrt werden. Das Becken Mödrath fasst rund 1,7 Kubikmeter Wasser, was ungefähr dem Inhalt von 500.000 Badewannen entspricht. Auch der Kerpener Broichwald wird bei Hochwasser automatisch geflutet.

Die Mitarbeiter der Feuerwehrleitstelle in Kerpen hatten am Mittwochnachmittag kaum Ruhe. Lamparter Foto:

Die Nebengewässer der Erft, etwa der Finkelbach in Elsdorf, der Neffelbach in Blatzheim und auch der Rotbach in Erftstadt, konnten das Hochwasser verkraften. Anders sah es bei den Kanälen und bei der Straßenentwässerung aus: Hier gab es Überschwemmungen und Keller liefen voll.

In Pulheim war die Hochwasserentlastung für den Pulheimer Bach über den Kölner Randkanal war blockiert, weil der Kölner Randkanal im Bereich Dreirohrdüker in den Pulheimer Bach entlastet hat, schreibt Horst Engel vom Bachverband.

THW und Feuerwehr verhindern Überschwemmung der Bedburger Innenstadt

Nachdem die Pumpstation an der Erftbrücke Lindenstraße in der Nacht zu Mittwoch dem Unwetter und Regen nicht mehr standhalten konnte, haben Feuerwehr und THW die gesamte Bedburger Innenstadt wohl vor einer Überschwemmung bewahrt.

Um 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Keller des gerade erst eröffneten Lindenkarrees das Wasser zehn Zentimeter hoch stand. Die Einsatzkräfte pumpten den Keller leer und bemerkten bald, dass die Ursache neben dem Regen auch in der Pumpstation zu suchen war, die bereits nahezu vollgelaufen war. „Der Deckel des Überlaufschachts wurde durch die Regenmassen hochgedrückt, somit gerieten beide Pumpen unter Wasser und waren kaputt“, sagt der städtische Fachdienstleiter Gregor Uhoda.

Feuerwehr Bedburg ruft das THW Bergheim zu Hilfe

„Da konnten wir mit unseren mobilen Pümpchen nichts mehr ausrichten“, sagte Feuerwehrchef Guido Garbe. Um halb sechs holte die Wehr das Technische Hilfswerk (THW) aus Bergheim zur Verstärkung herbei. Zugführer Steffen Schulz rückte mit einem Dutzend ebenfalls ehrenamtlicher Helfer aus, um die Feuerwehr abzulösen, die sich dann um andere vollgelaufene Keller kümmern musste.

Der Pulheimer Bach und der Kölner Randkanal waren eine Wasserfläche. Horst Engel Foto:

„Fünf von sechs Einheiten waren die ganze Nacht und auch am Montag im Einsatz“, sagte Garbe. Landstraßen galt es zu räumen, Keller leerzupumpen und den Lipper Kindergarten gegen das Wasser aus dem über die Ufer getretenen Pützbach zu sichern. Laut Kreisleitstelle war vor allem der Nordkreis vom Unwetter betroffen. Insgesamt gingen knapp 35 Notrufe zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein – die meisten davon in Bergheim und Bedburg.

„Solche Regenmassen habe ich hier an der Erft noch nicht erlebt“

Das THW baute an der Lindenstraße in Bedburg seine mobile Pumpe auf, die aus der Kanalisation mittels eines 15 Zentimeter dicken Schlauchs 5000 Liter pro Minute auf die andere Flussseite pumpte. Drei kleinere Pumpen, die je 3600 Liter schaffen, hielten den Pegel im Pumpenhaus so niedrig, dass um 10 Uhr Fachleute beginnen konnten, eine neue Pumpe einzubauen.

Denn die Pumpstation auf der Stadtseite der Erft hat eine wichtige Funktion: Sie pumpt das Abwasser aus der Innenstadt über die Erft in die linksseitige Kanalisation, von wo aus es in eine Kläranlage gelangt. „Solche Regenmassen habe ich hier an der Erft noch nicht erlebt, seitdem ich beim THW bin“, sagte Schulz. Das sind immerhin 17 Jahre.

Der Einsatz in Bedburg war bis zum Nachmittag der größte von knapp über 90 Einsätzen, zu denen die Feuerwehr im gesamten Kreisgebiet ausrücken musste, erklärte Markus Nattmann, Dienstgruppenleiter der Feuerwehr. In der Nacht auf Mittwoch habe der Schwerpunkt der Einsätze in Bergheim gelegen, ab etwa acht Uhr seien die meisten Einsätze in Bedburg und Kerpen gemeldet worden. Die Leitstelle in Kerpen hat ihr Personal im Laufe des Tages von acht auf neun Einsatzkräfte aufgestockt. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden zwar nicht in Bereitschaft versetzt, seien aber auf Zuruf auf den Einsätzen dabei gewesen, so Nattmann.

Stadtbetrieb Frechen GmbH vorübergehend nicht erreichbar

Wie die Stadt Frechen am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, kam es in den Kellerräumen der Stadtbetrieb Frechen GmbH zu einem Wassereinbruch. Unter anderem ist der Serverraum betroffen und teilweise defekt, schreibt die Stadt. Aus diesem Grund habe die Stadtbetrieb Frechen GmbH zurzeit keinen Zugriff auf E-Mails und das Telefon und sei vorübergehend nicht erreichbar.