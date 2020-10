Bedburg -

Ein Violinkonzert mit Michel Gershwin und Anna Tyshayeva (Klavier), ein Cellokonzert mit Felicitas Stephan und Thomas Bredohl (Klavier), ein Klavierkonzert mit Haiou Zhang – es hätte ein spannendes Konzertjahr im Bedburger Schloss werden können. Leider fallen die Veranstaltungen der Konzertgesellschaft wegen Corona aus. Doch sie sind nicht gänzlich verloren. Die drei Konzerte sind im Arkadenhof aufgezeichnet worden und sollen bald als Videos auf Youtube zu sehen sein.

Die Idee zu dem zweitägigen Konzertmarathon ohne Publikum hatte der Vorsitzende der Konzertgesellschaft, Günter Hesse. „Die Mitglieder haben brav ihre Beiträge bezahlt, obwohl wir nichts anbieten können“, sagt Hesse. „Auf dem Umweg sollen sie doch noch in den Genuss kommen.“ Nach dem Neujahrskonzert und einer Lesung mit Musik im Januar mussten alle Termine abgesagt werden. „Mit nur 35 erlaubten Besuchern ergibt es keinen Sinn“, sagt der Chef des 80 Kulturfreunde zählenden Vereins.

Im Arkadenhof des Bedburger Schlosses spielten Ines (l.) und Anna Walachowski ein Ravel-Stücke als Konzertersatz ein.

Hesse trommelte die Künstler innen und Künstler zusammen. „Sie kamen alle bereitwillig und gerne. Die Musiker haben ja zurzeit leider kaum Engagements“, sagt Hesse. Sie erhielten die volle Gage und spielten das ursprünglich vorgesehene Programm.

Hermann Jürgen Schmitz von der städtischen Kulturabteilung brachte sein Aufnahme-Equipment ins Schloss mit, und auch für die Optik hatte er mit Bodenflutern und mehreren Kameras einiges vorbereitet. Als Aufnahmeleiter hielt er die Aussteuerung eines halben Dutzends Mikrofone im Auge. „Die Musiker haben ihre Werke in kompletten Sätzen eingespielt, die ungeschnitten präsentiert werden. So wollen wir für ein wenig Live-Atmosphäre sorgen“, sagt Schmitz. Freilich hatten sie, anders als im Live-Konzert, die Möglichkeit, mehrere Durchgänge zu spielen.

Hermann Jürgen Schmitz war für Bild und Ton zuständig.

Auch Anna und Ines Walachowski beteiligten sich, die künstlerischen Leiterinnen der Bedburger Schlosskonzerte. Die Schwestern hatten sich Ravels Bolero auf das Notenpult gelegt. Mit ganz wenig Pedal - der akustisch harte Arkadenhof verfügt ohne Publikum über noch mehr Hall –, aber mit viel Kraft und Einfühlungsvermögen spielten Orchesterstück (1928) in einer Fassung für vier Hände am Bösendorfer-Flügel.

Pausen mussten die Künstler einlegen, wenn Sturm, Regenprasseln auf dem Glasdach oder Glockengeläut der nahen Lambertus-Kirche die Aufnahmen störten. Die Mitschnitte sind als Video auf der städtischen Homepage in der Rubrik Tourismus, Kultur & Freizeit und auf dem Youtube-Kanal der Stadt Bedburg zu finden. Zudem soll eine CD gepresst werden mit jeweils einem Stück der beteiligten Musiker. Die treuen Mitglieder der Konzertgesellschaft bekommen sie als Dankeschön geschenkt. Zudem werden sie künftig verkauft an den Vorverkaufsstellen und bei Konzerten – so sie denn stattfinden können.