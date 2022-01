Auto stürzt auf die Seite: Zwei Personen bei Unfall in Bedburg in Wagen eingeklemmt

Bedburg-Kaster -

Eingeklemmt wurden ein Mann und eine Frau in ihrem Wagen bei einem Unfall auf der Albert-Schweitzer-Straße in Kaster.



Aus noch ungeklärter Ursache war der Wagen am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr auf der Straße in Richtung Bedburg zunächst gegen eine Mittelinsel am Abzweig zur Burgundischen Straße geprallt und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kippte auf die Seite und blieb auf dem Fahrradstreifen liegen.

Bedburg: Feuerwehr muss Dach des Wagens abtrennen

Die Feuerwehr musste das Dach des Wagens abtrennen, um die beiden Insassen zu befreien. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Bedburger bei dem Unfall nur leicht verletzt, sie wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus nach Bedburg gebracht.

Da es keine Zeugen des Unfalls gibt, stellte die Polizei den Wagen zur Klärung der Unfallursache sicher. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Albert-Schweitzer-Straße blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (dv)