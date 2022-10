Autofahrer fuhr weiter: 15-jährige Schülerin in Bedburg angefahren

Bedburg-Lipp -

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitagmittag in Bedburg-Lipp eine 15-jährige Fahrradfahrerin angefahren haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stießen das Auto und die Fahrradfahrerin gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Virchowstraße/Eifelstraße Richtung Lipper Markt zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Schülerin auf die Motorhaube des braunen Autos gefallen und verletzt worden. Der gesuchte Fahrer habe die Schülerin angesprochen und sei anschließend weggefahren, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die 15-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der Gesuchte soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, eine kräftige Statur sowie einen grauen Dreitagebart haben und zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß sein.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 02233/520 oder per Mail entgegen. (sue)