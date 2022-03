Bedburg: Jugendliche reißen 79-Jähriger Goldketten vom Hals und rasen mit BMW davon

Bedburg -

Zwei Jugendliche sollen in Bedburg-Blerichen einer 79 Jahre alten Frau zwei Goldketten vom Hals gerissen haben und im Anschluss in einem BMW geflüchtet sein. Das berichtet die Polizei des Rhein-Erft-Kreises am Freitagnachmittag.

Am Donnerstag soll die Rentnerin demnach gegen 13.40 Uhr zu Fuß an der Koplingstraße unterwegs gewesen sein. Nach Auskunft der 79-Jährigen soll sie dort von den beiden Mädchen angesprochen und nach dem Weg gefragt worden sein. Kurz darauf soll eine der Jugendlichen nach den zwei Goldketten der Seniorin gegriffen haben und diese mit voller Kraft vom Hals der Frau gerissen haben.

Raub in Bedburg: So sollen die Tatverdächtigen aussehen

Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen und stiegen mit der Beute in einen dunklen BMW älteren Baujahrs, wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises weiter berichtet. Am Steuer der Limousine soll ein junger Mann gesessen haben. Er beschleunigte und fuhr mit seinen Komplizinnen davon.

Die Polizei sucht jetzt nach den circa 15 Jahre alten Mädchen. Sie sollen ungefähr 1,50 bis 1,70 Meter groß und beide schlank gewesen sein. Beide sollen nach Auskunft von Zeugen lange, braune Haare haben und während der Tat helle Oberteile und blaue Jeans getragen haben.

Der Fahrer des Fluchtwagens soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und ebenfalls von schlanker Statur sein, berichtet die Polizei. Er habe eine dunkle Jacke getragen und dunkle, kurze Haare. Zum Fluchtwagen machte die Polizei keine genaueren Angaben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen bitten jetzt Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich telefonisch unter 02233/520 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler wenden. Sie bitten vor allem um Hinweise zum Fluchtwagen und dessen Kennzeichen. (ve)