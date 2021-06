Bedburg: Neue Kita soll jetzt im Schnellverfahren gebaut werden

Bedburg -

Innerhalb weniger Monate soll in Bedburg eine Kita an der Karlstraße entstehen. Wie am 1. Juni erst im Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, soll sie im Modulbau auf der Wiese gegenüber der Gaststätte am Bahnübergang an der Lindenstraße gebaut werden. Laut Mitteilung der Stadt wird die Kita voraussichtlich schon im Herbst den Betrieb aufnehmen.

Neue Kindergartenplätze werden in der Schlossstadt dringend benötigt. „Wir haben uns für die Modulbauweise entschieden, um dem steigenden Betreuungsbedarf zum neuen Kindergartenjahr möglichst schnell zuvorzukommen“, sagt Bürgermeister Sascha Solbach. Mit der Bauweise habe die Stadt bereits bei der städtischen Kita „Blumenwiese“ in Kaster positive Erfahrungen sammeln können. An der Karlstraße könnten zunächst 25 Kitaplätze entstehen und laut Solbach mittelfristig sogar bis zu 70 Kinder einen Platz finden. Die neue Einrichtung soll nach derzeitigem Stand solange bestehen bleiben, bis der Kita-Neubau an der Erkelenzer Straße in Lipp fertig ist.

Parkstreifen seit Mitte Juni gesperrt

Die Baustelle für die Kita an der Karlstraße wird bereits vorbereitet. So steht die Parkfläche zwischen Karlstraße und Lindenstraße nicht mehr zur Verfügung und wird während der Bauphase auch nicht freigegeben, da der Baustellenverkehr über die Fläche laufen soll. Anwohner können laut Stadt auf die Parkfläche an der Ladestraße ausweichen. Der kleine Parkstreifen an der Karlstraße ist seit Mitte Juni gesperrt und wird später Teil der neuen Einrichtung sein.

„Nach Abschluss der Arbeiten können sowohl die Parkfläche in der Ladestraße als auch der Parkplatz zwischen Karlstraße und Lindenstraße genutzt werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Allerdings müssten sich Anwohner auf Einschränkungen durch den Hol- und Bringverkehr an der Kita einrichten. Zudem stünden die Parkflächen dann auch dem Personal der Kita zur Verfügung.