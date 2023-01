Unbekannte erbeuteten in Bedburg Einnahmen des Action-Supermarktes. (Symbolbild)

Bedburg – Zwei Angestellte des Einkaufsmarktes „Action“ an der Neusser Straße in Bedburg mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, nachdem drei Täter das Geschäft überfallen hatten. Die Räuber waren bewaffnet, einer schoss beim Verlassen des Ladens in die Luft. Die Angestellten (48 und 33 Jahre alt) erlitten einen Schock.

Gegen 20 Uhr hatten drei Männer den Markt betreten und die Angestellten mit Messern und einer Pistole bedroht. Sie forderten die Tageseinnahmen. Mit dem Geld flüchteten sie nach Zeugenaussagen vermutlich mit einem silberfarbenen Kleinwagen. Der hatte zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Nähe gestanden, vermutlich mit einer weiteren Person besetzt.

Hinweise zu den Tätern oder dem Auto an die Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (uj)