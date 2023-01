Bedburg – Am Donnerstag erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße 38 zwischen Oppendorf und Niederembt Verletzungen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr die Frau mit dem Auto am Straßenrad gegen einen Baum. Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Frau wurde an der Unfallstelle behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße 38 war von 11.30 bis 12.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. (be)