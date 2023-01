Unfall in Bedburg 86-Jähriger fährt Schulkind an

Bedburg – Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Montag auf dem Schulweg angefahren und dabei verletzt worden.

Gegen 7.20 Uhr fuhr die Schülerin mit dem Fahrrad auf der Adolf-Silverberg-Straße in Blerichen. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Feldstraße/Kirdorfer Allee wollte das Kind am Fußgängerüberweg die Straßenseite wechseln. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 86-jähriger Autofahrer ebenfalls auf der Adolf-Silverberg-Straße in Richtung Kirdorfer Allee und stieß mit dem Mädchen zusammen.

Er habe die Fahrradfahrerin rechts auf dem Gehweg nicht gesehen, sagte er den Beamten bei der Befragung. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. (at)