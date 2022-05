„Das Buch war jahrelang in meinem Kopf“: Bergheimerin veröffentlicht neue Geschichten

Bergheim-Glessen -

Wissen Sie, wie schwer es sein kann, in Bergheim einen Kammerjäger zu finden? Maria Segschneider weiß es. Zumindest berichtet sie davon in einer kurzweiligen Geschichten in ihrem neuen Buch. „Salz in meiner Lebenssuppe“ heißt der Band, in dem die in Glessen lebende Künstlerin 28 eigene Geschichten zusammengeführt hat.