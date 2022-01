„Wollen uns in Bergheim vergrößern“: Volksbank zieht in frühere Filiale der Sparda-Bank

Bergheim -

Mitte 2020 machte die Sparda-Bank in der Bergheimer Fußgängerzone dicht. Seitdem steht das Ladenlokal mitten in der City nahezu leer. Für Kunden der Sparda-Bank gibt es noch eine Selbstbedienungszone. In den nächsten Monaten allerdings werden die Räume renoviert und umgebaut: Zum Ende des ersten Quartals will die Volksbank an der Hauptstraße 54 einziehen.

Alter Standort bleibt erhalten

Ihren bisherigen Standort, nur wenige hundert Meter entfernt und ebenfalls an der Hauptstraße gelegen, will die Volksbank behalten und dort nach eigenen Angaben Fachabteilungen unterbringen. „Wir wollten uns in Bergheim vergrößern und freuen uns, dass wir in der bisherigen Sparda-Bank-Filiale auf barrierefreien 400 Quadratmetern ein großzügiges Service- und Beratungszentrum einrichten können“, sagt Volksbank-Vorstand Patrick Grosche.

Die Übernahme der vorhandenen Technik und Möblierung sei ein Glücksfall. Umbau- und Renovierungsarbeiten könnten zügig über die Bühne gehen. Laut Grosche sollen zwei zusätzliche Beratungsräume entstehen. „Neben den bekannten Beraterinnen und Beratern finden so künftig auch weitere Spezialisten ihren festen Platz vor Ort.“

Hohe Investition

Die Volksbank investiert nach eigenen Angaben rund 200 000 Euro in die neue Niederlassung. „Wir schaffen hier in Bergheim einen Ort, der unsere Philosophie unterstreicht, dass wir trotz digitalen Wandels auch die räumliche Nähe zu unseren Mitgliedern und Kundinnen und Kunden suchen“, sagt Regionalleiter Markus Steinfeld. Der Bergheimer kehrt mit dem Umzug an seine alte Wirkungsstätte zurück: Er war bis zur Schließung der Sparda-Bank deren Filialleiter und wechselte dann zur Volksbank.

Das Sparda-Bank-Selbstbedienungscenter soll aufgelöst werden, sobald die Volksbank Erft ihren eigenen Selbstbedienungsbereich geschaffen hat. Kunden der Sparda-Bank, von denen es allein in Bergheim 6000 gibt, können dann auch weiterhin mit ihrer Debitkarte die Geldautomaten der Volksbank Erft an diesem Standort benutzen, ohne hierfür Gebühren zahlen zu müssen.