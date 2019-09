100 Feuerwehrleute im Einsatz: Anwohnerin wird bei Brand schwer verletzt

Bergheim -

Schwere Brandverletzungen erlitt am Freitagmittag eine 84-jährige Frau bei einem Feuer in ihrem Haus in Niederaußem. Ihr Nachbar, ein Mitglied der Feuerwehr Bergheim, hatte gegen 11.45 Uhr das Feuer entdeckt und seine Kollegen der Kreisleitstelle verständigt. Die lösten sofort Großalarm in Bergheim aus. Freiwillige Helfer von den Löscheinheiten Niederaußem, Oberaußem, Glessen, Quadrath-Ichendorf, Rheidt-Hüchelhoven, Büsdorf, Ahe, Paffendorf sowie der Hauptwache eilten in den Lohweg. Dazu wurden mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte angefordert.



Bei einem Brand in Bergheim wurde eine Frau schwer verletzt. Eric Lamparter Foto:

Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Keller entfacht. Der heiße Rauch hatte sich im ganzen Wohnhaus ausgebreitet und plötzlich entzündet. Die Bewohnerin erlitt schwere Verbrennungen uns schleppte sich noch vor die Haustüre, bevor sie zusammenbrach. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, der die Frau nach einer Erstversorgung im Bedburger Krankenhaus in eine Spezialklinik flog.



Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt

Insgesamt standen Einsatzleiter Markus Mörs einhundert Einsatzkräfte zur Verfügung, die nach knapp zwei Stunden den Brand unter Kontrolle bekamen. Während der Löscharbeiten verletzte sich einer der Einsatzkräfte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bedburg gefahren. Wie es hieß, hatte er leichte Verletzungen erlitten. Bis zum späten Nachmittag dauerten die Löscharbeiten an. Die Polizei beschlagnahmte das Haus. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden wird auf weit über 100.000 Euro geschätzt.