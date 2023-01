Bergheim-Oberaußem – Ein 53 Jahre alter Mann ist am Nachmittag auf seinem Grundstück an der Bodelschwinghstraße lebensgefährlich verletzt worden. Bisher steht nur fest, dass der Mann mit einer Gasflasche in einem Anbau im hinteren Teil des Hauses gearbeitet hat. Warum es gegen 16 Uhr zu einer Verpuffung kam, ist noch unklar.

Der 53-Jährige erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht. Der Anbau brannte lichterloh, als die Feuerwehr, die unter der Leitung von Jörg Bodewig stand, an der Unglücksstelle eintraf. (be)