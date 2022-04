Angelpark wechselt Besitzer: Zievericher Mühle erhält neuen Pächter

Bergheim-Zieverich -

Das Ausflugslokal Angelpark Zievericher Mühle mit Restaurant, Biergarten und Angelsee hat einen neuen Besitzer. Dirk Willecke hat das Areal von Familie Clemens erworben. Am 1. Juni soll der seit Dezember geschlossene Gastronomiebetrieb wieder öffnen, wie Willecke hofft.

Ein Ausflugsmagnet

Der neue Besitzer will den Ausflugsmagneten noch familienfreundlicher gestalten. Am See soll es keine Angler mehr, dafür einen Spielplatz geben. „Vielleicht auch ein Kinder-Bötchen auf dem See“, schwebt dem zweifachen Familienvater und Sanitätshaus-Inhaber vor. Auch soll es Märkte, etwa zu Weihnachten, geben. „Ich bin selbst mit dem Angelpark aufgewachsen. Als ich hörte, dass das zum Verkauf steht, habe ich nicht gezögert. Ich liebe den Angelpark.“ Mit zwei möglichen Pächtern gebe es konkrete Gespräche. „In den nächsten Tagen werden wir das unterschriftsreif bekommen“, sagt Willecke.

Der Name bleibt erhalten

Obwohl es das Angeln im See nicht mehr geben wird, soll der Name Angelpark Zievericher Mühle beibehalten werden. „Unter dem Namen kennt das jeder in Bergheim“, sagt der neue Besitzer. Im Restaurant solle es Frühstück, Mittags- und Abendtisch sowie Kaffee und Kuchen geben, „und natürlich wird es auch weiterhin den Biergarten geben“, versichert Willecke.

Schon im Mai wird der Angelpark für einen Tag öffnen. Josef Meyer, Hotelier an der Beißelstraße, wird zusammen mit Ralph Nettesheim am Christi-Himmelfahrtstag eine Vatertagsparty veranstalten. Dafür hat Meyer vom neuen Besitzer die Erlaubnis bekommen, Terrasse und Biergarten für „Grill, Kölsch, Party, DJ“, so der Slogan der Veranstaltung, zu nutzen. Nettesheim wird als DJ Raphael für die Musik sorgen, Meyer sich um Speisen und Getränke kümmern. Das Restaurant werde an dem Tag nicht geöffnet sein, sagt Meyer.

Günter Clemens war für weitere Informationen über den Besitzerwechsel des beliebten Lokals nicht zu erreichen. Seit 1950 ist die 1715 erbaute Zievericher Mühle, deren Ursprünge auf das Jahr 1243 zurückgehen, im Besitz der Familie Clemens. 1981 wurde der Angelsee, der wie zuvor die Mühle von einem Erftarm gespeist wird, künstlich hinter dem Mühlenwehr angelegt. Aus einem Büdchen zur Beköstigung von Anglerinnen und Anglern sowie Ausflüglern entwickelte sich nach und nach das Restaurant und der Biergarten.

Der Eintritt zur Vatertagsparty, die am Donnerstag, 26. Mai, um 11 Uhr beginnt und deren „Ende offen“ ist, wie Nettesheim mitteilt, ist frei.