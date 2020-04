B 477 gesperrt: Drei Verletzte bei Unfall zwischen Lkw und Auto

Bergheim -

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 477 sind am Mittwoch drei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen prallten an der Kreuzung B 477/ Landstraße 361 ein Lastwagen und ein Auto zusammen. In den Kleinwagen saßen drei Personen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wagenwrack befreit werden.



Auf der Rückbank saß eine Jugendliche, die so schwer verletzt wurde, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht werden musste. Auch die Beifahrerin wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, die Bundesstraße 477 wurde von der Polizei zwischen Bergheim und Niederaußem komplett gesperrt. Einzelheiten zum Unfallhergang sind derzeit noch unklar. Die Polizei will später weitere Informationen bekanntgeben.