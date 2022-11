Diesen Transporter zog die Rhein-Erft-Polizei in Bergheim aus dem Verkehr.

Bergheim-Ahe – Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Kleintransporter In den Benden aus dem Verkehr gezogen. Sie bemerkten den offensichtlich in schlechtem Zustand befindlichen Transporter gegen 21.30 Uhr und erkannten zahlreiche Mängel.



Ein Gutachter bestätigte den Eindruck: Unter anderem funktionierte die Beleuchtung nicht komplett, die Karosserie war verrostet und auf dem Motorblock lag Öl. Auch die Sicherheitsgurte im Führerhaus waren beschädigt. Zwei geringe, 17 gefährliche und fünf unmittelbar verkehrsgefährdende Mängel zählte der Gutachter am Ende.



Der Wagen ist in Rumänien zugelassen, die Polizei erstattete Anzeigen gegen den Fahrer, der die Kosten für den Gutachter noch vor Ort bezahlte. (nip)