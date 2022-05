Bergheim-Quadrath-Ichendorf: Zeugin findet gestohlenen Mercedes in der Erft

Bergheim-Quadrath-Ichendorf -

Eine 57-jährige Zeugin hat am Sonntagmorgen einen gestohlenen M-Klasse-Mercedes in der Erft gefunden.

Bei einem Spaziergang gegen 7.40 Uhr sei ihr der schwarze Mercedes an der Straße Zum Biotop in Kenten im Fluss aufgefallen, berichtet die Polizei. Er habe zwei Meter vom Ufer entfernt in der Erft gestanden.



Bergheimer hatte Diebstahl nicht bemerkt

Die Polizei bemerkte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten sowie Unfallspuren am von der Feuerwehr geborgenen Wagen. Sie suchten den 47-jährigen Fahrzeughalter auf, der gar nicht bemerkt hatte, dass sein Wagen weg war. Er habe seinen Mercedes zuletzt am Samstagabend gegen 22 Uhr gesehen, teilte er mit.

Die Polizei vermutet, dass der Wagendieb auf seiner Flucht einen Unfall in Thorr verursacht hat. Der 47-jährige Halter eines VW-Amarok hatte dort zwischen 1.30 und 2 Uhr einen lauten Knall gehört, seinen VW hatte er auf einem Stück Rasen neben seiner Hauseinfahrt an der Weststraße geparkt. In der Nacht hatte er dem Knall keine große Bedeutung beigemessen, am Morgen aber Schäden an seinem Wagen bemerkt.

Die Polizei ermittelt nun, ob der Mercedes-Dieb auch den VW beschädigt hat und dann vom Tatort geflohen ist. Hinweise an 02233/510 oder per E-Mail. (nip)