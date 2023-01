Bergheim – Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag 18 Autos in Bergheim zerkratzt. Sie waren an der Neusser Straße und der Kirchstraße geparkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sucht nun Zeugen, die die Beschädigungen beobachtet haben. Am Sonntagmorgen meldete ein Geschädigter der Polizei den Vorfall.



Sein Auto war auf der Motorhaube und an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Vor Ort fand die Polizei dann weitere beschädigte Autos. Die Halter wurden kontaktiert und Strafanzeigen gestellt. Hinweise werden unter 02233/520 oder per E-Mail entgegengenommen. (sue)