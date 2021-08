Bergheim -

Ein Unbekannter betrat am Montag gegen 18 Uhr einen Mobilfunkladen an der Hauptstraße und gab an, sich umsehen zu wollen. Dann riss er an der Sicherung dreier Samsung- und zweier Apple-Smartphones, löste Alarm aus und floh mit der Beute in Richtung Krankenhaus.

Er soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und dunkle Kleidung und eine Kappe getragen haben. Hinweise unter 02233/520 oder per Mail. (at)