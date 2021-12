Corona-Regeln in Bergheim: Hier gibt es 2G-Stempel für die Innenstadt

Bergheim -

Die 2G-Regel soll das Infektionsgeschehen eindämmen. Zum Einkaufen oder für den Besuch eines Cafés oder Restaurants braucht man einen Nachweis, vollständig geimpft oder genesen zu sein.

In der Innenstadt kann man diese Nachweise demnächst am Handgelenk tragen. Dafür muss ein Impf- oder Genesungsnachweis einmal an einer von zehn Anlaufstellen vorgezeigt werden. Dann bekommt man einen Stempel, der an diesem Tag als Nachweis in Geschäften, Cafés und Restaurants ausreicht.

Bürgermeister Mießeler: Umsetzung der Corona-Verordnung aufwendig

Den Stempel gibt es im Café „Verweilchen“, in der Parfümerie Pieper, in der Medio-Lounge, im Schuhhaus Hemmersbach, im Citybüro, bei Marion A. Mode, im City-Reisebüro Bergheim, im Café Extrablatt, im Bastelladen Falterbaum und bei Expert im Intro.

„Handel und Gastronomie haben es schwer genug, die Herausforderungen der Pandemie zu meistern, immer neuen Regelungen und Kontrollen zu entsprechen und gleichzeitig das Tagesgeschäft abzuwickeln“, sagt Bürgermeister Volker Mießeler. Es sei aufwendig für Laden- oder Lokalbetreiber, die Nachweise zu kontrollieren, und lästig für die Gäste, sie immer wieder zu zeigen. Der Stempel soll für Erleichterung sorgen.

Beteiligen können sich alle Einzelhändler und Gastronomen zwischen Aachener Tor und Intro. Aber niemand ist verpflichtet. Die Testphase läuft bis zum 8. Januar. Sollte sich die Corona-Schutzverordnung bis dahin ändern, werde die Aktion angepasst.

Weitere Informationen gibt es bei Petra Tournay vom Stadtmarketing und Citymanagement unter 02271/89249 und per E-Mail.