Bergheim-Glesch – Die Polizei sucht einen Mann, der in der Nacht auf Donnerstag, 1. Juli, in ein Haus an der Peringser Straße in Bergheim-Glesch eingebrochen ist.

Die 71-jährige Bewohnerin des Hauses sei um 2.55 Uhr von einer knarzenden Treppe zum ersten Obergeschoss aufgewacht. Wie die Polizei mitteilt, habe ein Mann die Schlafzimmertür geöffnet. Als er das Zimmer betrat, schrie die Bergheimerin laut auf, woraufhin der Einbrecher die Treppe wieder herunter und auf die Straße floh An der Haustür fanden die Polizisten Hebelspuren, der Mann soll alle Räume im Haus betreten und Schubladen durchwühlt haben.

Bergheim: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann soll etwa 1,75 Meter groß, schlank und zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein. Er trug eine kurze graue Hose und ein dunkles Shirt. Der Unbekannte erbeutete CE-Karten, Führerscheine und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter 02233/520 oder per E-Mail entgegen, poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Die Beamten raten, in solche Fällen auf sich aufmerksam zu machen und die Täter anzusprechen. Körperliche Auseinandersetzungen sollen Betroffene vermeiden und stattdessen unter Angabe von Details zum Täter den Notruf 110 wählen.