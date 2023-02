Bergheim-Zieverich – Unbekannte sind in eine Gaststätte in Zieverich eingebrochen und sollen mehrere Fahrräder, Werkzeug und Computerzubehör gestohlen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Laut ersten Ermittlungen sind die Täter zwischen Dienstag, 19. April, 17.30 Uhr und Mittwoch, 20. April, 12.30 Uhr in die Gaststätte an der Zievericher Mühle eingebrochen sein. Wie die Polizei mitteilt gelangten sie auf das Gelände, indem sie über einen Zaun kletterten.

Anschließend bogen die Täter eine Metalltür auf und kamen so in die Gaststätte und konnten die Räume durchsuchen. Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, nimmt die Polizei unter 02233/520 oder per Mail entgegen. (at)