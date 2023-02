Bergheim – Das Erftgymnasium hat in diesem Jahr zum ersten Mal Schülerinnen und Schüler, die sich besonders engagieren, einen Preis verliehen.

Julia Busshart, Lisa Schiffer, Luna Budweg und Kai Anskeit erhielten den Schülerpreis für ihre ganzjährige Arbeit in der Arbeitsgruppe Weltoffenheit. Sie hätten ein achtminütiges Video mit dem Titel „Dafür stehen wir“ produziert, in dem die Schulgemeinschaft sichtbar ihre Haltung für Vielfalt, Respekt und Toleranz zeige, schreibt die Schule. Das Video ist auf der Schulhomepage zu sehen.

Robin Wolff aus der Q1 wurde für sein Engagement im Rahmen des Eramus-Plus-Projekts „Cultural Similarities and Differences in Norwegian and German Literature“ausgezeichnet. Dabei engagierte er sich bei einem Briefaustausch zu Märchen, Serien und zeitgenössischen Romanen. Außerdem hielt er Videokonferenzen mit den norwegischen Erasmuspartnern zu den Themen Weihnachten und Zweiter Weltkrieg ab.