Fahrerin geriet auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Bergheim

Bergheim-Fliesteden -

Für drei Personen endete ein Unfall auf der Landesstraße 93 am Samstagabend (28. Mai) am Ortseingang von Bergheim-Fliesteden im Krankenhaus. Wie die Polizei berichtete, sei eine 68-jährige Bergheimerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto aus bisher noch nicht geklärter Ursache, von Büsdorf kommend, nach links von ihrer Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenseite geraten. Zur gleichen Zeit kam der Frau ein 57-jähriger Autofahrer aus Bergheim entgegen.

Nach Angaben der Polizei habe der 57-Jährige die Situation zwar erkannt und noch versucht, sein Fahrzeug abzubremsen, einen Zusammenstoß habe er jedoch nicht mehr verhindern können.

Bergheim: Unfallopfer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Frontal krachten die beiden Autos im Bereich einer Verkehrsinsel am Ortseingang zusammen. Dabei wurden die beiden Wagen so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur ärztlichen Untersuchung wurden die Autofahrerin, ihr Beifahrer und der 57-jährige Fahrer aus Bergheim mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass alle drei Personen leichte Verletzungen davongetragen hatten. Die Fliestedener Straße war bis in die Abendstunden für den Verkehr gesperrt. (mkl)