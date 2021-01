Karneval in Bergheim: Fünf Tage „Drive-in-Spektakel“ mit Brings und Kasalla angekündigt

Bergheim-Niederaußem -

Die Jecken in der Region müssen doch nicht ganz auf Karneval zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag verzichten. Auf dem RWE-Parkplatz in Niederaußem wird es an den fünf jecken Tagen, 11. bis 15. Februar, Autokino-Konzerte geben. Mit dabei: die großen kölschen Bands. Der Veranstalter Marc Pesch aus Grevenbroich verspricht das größte Karnevalsevent in Deutschland.

„Wir haben ja schon mehrfach im vergangenen Jahr Autokonzerte durchgeführt, zuletzt erst kurz vor Weihnachten“, berichtet Pesch, „das war trotz Lockdown ein großer Erfolg.“ Die Tausenden Besucherinnen und Besucher, die das Programm über zwei große LED-Leinwände verfolgten, seien nicht nur aus dem Rhein-Erft-Kreis gekommen, sondern auch aus der Eifel, dem Kreis Düren, der Domstadt und dem Bergischen Land gekommen. „Die Leute sind einfach unheimlich dankbar dafür, dass es in diesen schwierigen Zeiten noch ein bisschen Abwechslung gibt“, glaubt Pesch.

„Drive-in-Spektakel“: Brings, Kasalla und Paveier sind am Start

Er organisiert das „jecke Drive-in-Spektakel“ mit seinem Kollegen Dustin Thissen. Auf der Bühne stehen unter anderem Brings, Kasalla, Paveier, Torben Klein, Miljö, Rabaue, Sitzungspräsident Volker Weininger und Bernd Stelter. „Das ist ein Programm der Spitzenklasse“, sagt Dustin Thissen. Das Programm wechselt täglich, jeden Tag dabei sind aber Brings und Kasalla.

Für die Logistik auf dem Gelände, vom Toilettenwagen bis zu den Stromaggregaten, sorgt RWE. Vom Hauptsponsor, den Volksbanken-Raiffeisenbanken, können sich die ersten 100 Kundinnen und Kunden pro Veranstaltung 20 Euro vom Ticketpreis erstatten lassen. Es soll Kölsches Streetfood geben, dazu Stände mit gebrannten Mandeln, Popcorn, Cocktails und anderen Getränken.

Alle Abläufe bei den vergangenen Drive-in-Events hätten völlig reibungslos geklappt, so Pesch: „Das Ordnungsamt der Stadt Bergheim arbeitet hier sehr eng mit uns zusammen, es gab keinerlei Beanstandungen.“ Die Besucherinnen und Besucher seien diszipliniert. Auch wenn sie ausstiegen, trügen sie Masken und hielten Abstand.

Die Veranstalter erwarten an den fünf Tagen insgesamt bis 10.000 Jecke. Karten gibt es online für 59,90 Euro pro Auto, plus Vorverkaufsgebühren. Die Veranstaltung am Karnevalssamstag ist bereits ausverkauft.