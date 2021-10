Lions-Club Bergheim: Das steckt hinter den Türchen des Adventskalenders

Bergheim -

Schon als Kind sei es für ihn immer faszinierend gewesen, ein Adventstürchen zu öffnen, sagt Bürgermeister Volker Mießeler. „Ich hab mich abends schon immer auf den nächsten Tag gefreut.“ Und ein bisschen verspüre er diese Vorfreude auch beim Gedanken an den nun wieder erhältlichen Adventskalender des Lions-Clubs Bergheim.

Mießeler stellte mit Lions-Präsident Andreas Heller und Lions-Sprecher Guido Ebeler den Adventskalender vor, den die Lions zum zwölften Mal herausgeben. Das Prinzip bleibt: Für fünf Euro kann man einen Kalender kaufen, mit etwas Glück gewinnt man einen der mehr als 270 Preise, die von Sponsoren gestiftet werden. Mit dem gesammelten Geld finanziert der Lions-Club seine Aktionen für gute Zwecke.

Bergheim: Grundschulklassen unterstützt

Unter anderem bezahlen die Lions im Kreis Nachhilfeunterricht in 19 Grundschulklassen, über das Programm Lions-Quest werden zudem Lehrer-Fortbildungen organisiert. Auch die Tafel hätten sie schon mal unterstützt, berichtet Andreas Heller: „Es sind vorwiegend Gruppen, die von keiner anderen Stelle Geld bekommen.“

„Kalendermeister“ Guido Ebeler berichtet, dass bereits im April die Vorbereitungen beginnen. Dann schrieben die Organisatoren erste Sponsoren an. In all den Jahren seien so mehr als 1000 Sponsoren zusammengekommen. In diesem Jahr sei Papier nicht nur teuer, sondern auch schwer zu bekommen, sagt Ebeler. Trotzdem wollen die Lions den Preis des Kalenders stabil halten.

Verkauf in Bergheimer Schulen

Erhältlich ist der Kalender ab 1. November. Die Gewinnerlose werden ab dem 1. Dezember auf der Internetseite der Lions bekanntgegeben. Hauptpreis ist ein i-Phone 13, gestellt von der Firma Loyalty Lab. Die Preise kommen von mehr als 70 Sponsoren, der Gesamtwert liegt bei mehr als 13 500 Euro. 3500 Kalender haben die Lions drucken lassen.

Vorverkaufsstellen sind unter anderem das Rathaus, die Marienapotheke, Porzellan Engelhard, die Mayersche Buchhandlung, die Sternapotheke, die Kreissparkassenfilialen, die Volksbanken in Elsdorf und Horrem sowie die Buchhandlung Bahn in Sindorf. Auch in diversen Schulen in Bedburg, Kerpen, Bergheim und Elsdorf soll der Kalender verkauft werden. Erstmals kann der Adventskalender auch per E-Mail (kalender@lions-bergheim.de), Fax und Facebook bestellt werden.

www.kalender.lionsbergheim.de