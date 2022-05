Quadrath-Ichendorf: Feuerwehr muss erneut brennende Hochsitze löschen

Bergheim -

Am Samstagmorgen brannten gegen 4.00 Uhr erneut sechs Hochsitze und insgesamt rund 200 Quadratmeter Vegetation in Quadrath-Ichendorf. Dies berichtet die Feuerwehr Bergheim. Bereits am Dienstag waren mehrere Hochsitze in der Umgebung niedergebrannt.

Die hauptamtliche Wache sei zunächst in den Bereich des Harffer Hofs an der Landstraße 93 alarmiert worden. Im dortigen Bereich haben zwei Hochsitze gebrannt, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr.

Bereits aus der Ferne seien weitere Brandstellen ausgemacht und der Löschzug Quadrath-Ichendorf nachalarmiert worden. Im Bereich der Fischbachhöhe haben vier weitere Hochsitze gebrannt.

Gegen 8.45 Uhr sei der Einsatz beendet worden. Der Löschzug Quadrath Ichendorf sei bis dahin alle Brandstellen erneut abgefahren und habe Nachlöscharbeiten durchgeführt. Insgesamt seien 20 Einsatzkräfte im Einsatz gewesen, berichtet die Feuerwehr.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.(nis)