Spezialist für Rückenleiden: Neurochirurg will in Bergheim Wirbelsäulenzentrum aufbauen

Bergheim -

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Maria-Hilf-Krankenhaus hat einen neuen Wirbelsäulenspezialisten. Seit 1. Januar arbeitet der Neurochirurg Dr. Paul Sanker, ein Experte für Operationen bei bandscheiben- und wirbelsäulenbedingten Erkrankungen, in Bergheim.



Das MVZ ist ein eigenständiges praxisähnliches Zentrum am Krankenhaus, das die Patientinnen und Patienten ambulant betreut. Sanker, der in Köln geboren ist und zuletzt in Aachen tätig war, will in Bergheim mit der Chirurgie und der Orthopädie um deren Chefärzte Stephan Sarter und Christian Hoeckle ein Wirbelsäulenzentrum aufbauen.

Bergheim: Paul Sanker ist auf Bandscheibenvorfälle spezialisiert

Ein Schwerpunkt Sankers seien Bandscheibenvorfälle, schreibt das MHK. Er behandelt zudem allgemeine Rückenleiden und Wirbelsäulenerkrankungen. Ein weiterer Schwerpunkt des 62-Jährigen sei die Behandlung der Spinalkanalstenose, der verschleißbedingten Verengung des Spinalkanals.

Paul Sanker war nach seinem Medizinstudium Assistenzarzt in der Neurochirurgie der Kölner Uniklinik, dort promovierter er und machte den Facharzt für Neurochirurgie mit Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie. „Anschließend war er als Oberarzt im Städtischen Klinikum in Fulda tätig“, so das MHK. Es folgten 25 Jahre als niedergelassener Facharzt für Neurochirurgie und Spezialist für Wirbelsäulen-Operationen in Aachen.

Sanker hat drei Kinder und ist Sportschütze bei den Eagles Elsdorf. (nip)