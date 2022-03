Verheerender Sozialbericht: Bergheimer Ortsbürgermeister fordert Konsequenzen für Ahe

Bergheim-Ahe/Rhein-Erft-Kreis -

Die soziale Lage vieler Kinder in seinem Stadtteil beschäftigt weiterhin Ortsbürgermeister Winfried Kösters. In einem Schreiben an Landrat Frank Rock fordert er, Konsequenzen aus dem vor einigen Monaten veröffentlichten Kreissozialbericht zu ziehen.

Der Bericht hatte für Teile Bergheims ein verheerendes Bild aufgezeigt. So leben den Zahlen nach in Bergheim-Ahe 47 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre in Hartz-IV-Verhältnissen. 21,6 Prozent der Menschen in Ahe seien dem Bericht nach arbeitslos, 36,8 Prozent besäßen keinen deutsche Pass, zählt Kösters auf. Die Zahlen seien dreimal so hoch wie im Bundesschnitt. „Angesichts dieser Daten wird so mancher diesen Ort als »sozialen Brennpunkt« bezeichnen“, konstatiert der Ortsbürgermeister.

„Bergheim-Ahe wird gleichgesetzt mit einem Hort krimineller Energie“

Kösters sieht in der Bildung den Schlüssel für den Weg aus dieser Lage. Dafür brauche es Angebote mit kompetenten und engagierten Fachkräften und eine Politik, die dafür Schwerpunkte setzen wolle. „Welche Strategien werden verfolgt?“, fragt Kösters.

Der Ortsbürgermeister will zudem über die Kriminalstatistik in seinem Stadtteil informiert werden. „Denn Ahe wird in vielen Köpfen gleichgesetzt mit einem Hort krimineller Energie.“ Um dem entgegenzuwirken, brauche man Fakten und Prävention. Die öffentlichen Kriminalstatistiken wiesen keine Zahlen auf Stadtteile heruntergebrochen aus.



Winfried Kösters: „Situation ist über Jahre gewachsen“

In Ahe fahre die Polizei jeden Tag dreimal Streife, berichtet Kösters. „Das Ziel ist, Präsenz zu zeigen. Dafür bin ich dankbar.“ Die Frage, ob es in Ahe tatsächlich gefährlicher sei als andernorts, könne wegen der fehlenden Daten allerdings nicht beantwortet werden.

„Diese Situation ist nicht von jetzt auf gleich entstanden. Sie ist über Jahre gewachsen“, betont Kösters. Und es werde auch dauern, bis sie sich ändere. Für dieses Jahr kündigt er eine Strategiekonferenz mit der Stadtverwaltung für Ahe an.