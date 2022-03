Wohnungen für Senioren: FDP will Pilotprojekt in Bergheim-Glesch starten

Bergheim-Glesch -

Die Bergheimer FDP will das Thema bezahlbares Wohnen im Alter auf die Tagesordnung des nächsten Ausschusses für Soziales, Liegenschaften und Finanzen am 5. April setzen lassen. Dafür hat die Fraktion einen Antrag formuliert mit dem Ziel, in Glesch ein Pilotprojekt „Bezahlbares Wohnen im Alter“ zu starten.