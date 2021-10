Zum Erhalt der Baumreihe an der Zievericher Mühle: Bergheimer Gärtner spendiert Bäume

Bergheim-Zieverich -

„Hier erkennt man nicht nur die Leidenschaft zum Beruf, sondern auch das Herz für Bergheim.“ Bürgermeister Volker Mießeler freut sich über das Engagement der an der Zievericher Mühle ansässigen Gärtnerei Hensen. Das Unternehmen hat der Stadt Bergheim jetzt acht Walnussbäume spendiert, die der Gärtner Norbert Hensen selbst pflanzen wird. Auch die Anwuchspflege will der Gärtnereibesitzer übernehmen wird.

In den vergangenen beiden Jahren seien an der Zievericher Mühle acht Buchen abgestorben, berichtet die Stadtverwaltung. Die Gärtnerei Hensen und die Verwaltung wollen die Lücken in der Baumreihe jetzt mit heimischen Bäumen wieder schließen. Denn sie stehen halb auf städtischem, halb auf privatem Grund. Hensen hatte die Bäume bereits in der Vergangenheit gewässert und die Fläche drumherum von Müll befreit und gemäht.

Betriebshof Bergheim bekommt 1000 Narzissen

Über einen Preis für ein tolles Naturfoto konnte sich indes ein Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs Bergheim freuen. Er war dem Aufruf eines Pflanzenlieferanten gefolgt und hatte mit der Kamera eine Hummel im Anflug auf die Blühfläche vor dem am Aachener Tor eingefangen.



Das Bild reichte er bei einem Fotowettbewerb des Lieferanten ein. Dafür bekam er den Originalitätspreis und die Stadt Bergheim 1000 langblühende Narzissen. Diese sollen bald geliefert und in der Folge gepflanzt werden.