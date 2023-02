Pulheim-Geyen – Eine 20 Jahre alte Autofahrerin verunglückte am Samstagmorgen mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße 59 in Höhe von Pulheim-Geyen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau um 5.15 Uhr in Richtung Grevenbroich unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern, rutschte über die beiden Fahrstreifen und prallte zunächst gegen die rechte und anschließende gegen die linke Leitplanke.

Die Fahrerin erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten körperlich unverletzt. Allerdings konnte sie gegenüber den Polizeibeamten ihren Alkoholfahne nicht verbergen.

Blutprobe auf der Wache

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Daraufhin wurde die Frau von den Beamten zur Polizeiwache verbracht, wo ihr durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein der Kürtenerin stellten die Polizisten sicher.

An den Leitplanken entstand leichter Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da in den frühen Samstagmorgenstunden nicht so viel Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Grevenbroich war, kam es auch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. (be)