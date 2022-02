Brauchtumszonen?: Das planen die Städte im Rhein-Erft-Kreis für den Straßenkarneval

Rhein-Erft-Kreis -

Seit Mittwoch sind die Corona-Regeln für den Straßenkarneval bekannt. Die Stadt Köln reagiert auf die Vorgaben damit, die gesamte Stadt als Brauchtumszone auszuweisen. Wie sieht es im Rhein-Erft-Kreis aus?

Bedburg

In Kirchherten will das Rosenmontagskomitee am Sonntag, 27. Februar, den Kirmesplatz einzäunen, den Zugang nur mit 2G-plus ermöglichen und Musik vom DJ und Kölsch vom Fass anbieten. Die Stadt plant, das Areal als Brauchtumszone auszuweisen. „Wir gehen davon aus, dass auch noch jemand für eine Veranstaltung auf dem Schlossparkplatz anfragt“, heißt es.

Bergheim

Ob eine solche Zone auch in der Kreisstadt eingerichtet wird, ist noch nicht klar. Darüber werde man sich mit Veranstaltern und Vereinen abstimmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch mit den Nachbarstädten seien Gespräche geplant, „um eine kreisweit einheitliche Vorgehensweise zu erreichen“, sagt Michael Robens, Büroleiter des Bürgermeisters. Wie zu hören war, soll es Veranstalter geben, die über Aktionen in der Innenstadt nachdenken.

Elsdorf

Im nördlichsten Teil des Kreises wird die Veranstaltung „Zosamme jeck im Freibad“, die von der Stadt, verschiedenen Gesellschaften und RWE Power am Karnevalssamstag angeboten. Schon zwei Tage vorher, an Weiberfastnacht bietet die Fidelio einen karnevalistischen Biergarten auf dem Parkplatz vor der Festhalle.

Erftstadt

Die Stadtverwaltung wird keine Brauchtumszonen festlegen. Bisher gibt es nur eine sehr geringe Nachfrage.

Frechen

Die Stadtverwaltung hat nicht vor, Brauchtumszonen auszuweisen. Es gebe keine Anträge, heißt es.

Kerpen

Die Verwaltung prüft noch, ob eine Brauchtumszone eingerichtet werden soll. Das Festkomitee überlege, ob nicht noch kurzfristig die eine oder andere kleinere Veranstaltung organisiert werden könne, berichtet Präsident Jürgen Mein.

Pulheim

Am Dienstag will die Rathausspitze über die Einrichtung von Brauchtumszonen an Karneval entscheiden.

Wesseling/Brühl

In Brühl und Wesseling werde noch über die Einrichtung von Brauchtumszonen beraten, hieß es aus den Stadtverwaltungen.