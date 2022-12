Brühl-Vochem Brand in Verpackungsanlage löst Feuerwehreinsatz aus

Brühl-Vochem – Ein Feuer in der Produktionsanlage für Verpackungen eines Unternehmens in Brühl-Vochem in der Fichenischer Straße hat es am Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Der Alarm ging gegen 4:45 Uhr bei der Feuerwehr ein. Laut Einsatzleiter Peter Berg sei zeitgleich auch die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben daraufhin die Produktion verlassen und sammelten sich am Werkseingang. Verletzt wurde niemand.

Der schrille Alarm der Brandmeldeanlage war auch noch zu hören, als die Feuerwehr längst mit den Löscharbeiten begonnen hatte und alle Mitarbeiter in Sicherheit waren. Mit mehreren Trupps bekamen die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt das Feuer schnell unter Kontrolle. Zum entstandenen Schaden konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. (mkl)