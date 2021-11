50 Händler sind dabei: Martinsmarkt in der Brühler Innenstadt findet wieder statt

Brühl -

Die Veranstaltungen in der Brühler Innenstadt haben ihren einstigen Takt wieder aufgenommen. So folgt dem Hubertusmarkt nun der Martinsmarkt. Von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. November, heißt es wieder stöbern, erste Weihnachtsgeschenke besorgen und Glühwein genießen.

Rund 50 Händler werden ihre Stände in der Innenstadt aufbauen und dort Kunsthandwerk, Geschenkartikel und Accessoires anbieten. Auch historisches Handwerk wird demonstriert. Selbstgenähte Kinderkleidung findet man ebenso wie Schmuck. Wer Figuren für seine Weihnachtskrippe sucht, dürfte bei einem Besuch des Krippenmachers fündig werden.

Diese Regeln gelten auf dem Martinsmarkt in Brühl

Die Brennerei Nevses aus der Eifel stellt ihre prämierten Obstbrände vor. Außerdem bieten die örtlichen Gastronomen allerhand Leckereien an. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird ein Karussell aufgebaut.

Der verkaufsoffene Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum Einkaufen in vielen Geschäften in der City ein. Der Martinsmarkt öffnet am Freitag, von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren. Kontrolliert wird stichprobenartig. (wok)