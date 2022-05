Abfahrt zum Phantasialand: Anschlussstelle Brühl-Süd wird am Wochenende gesperrt

Brühl-Süd -

Besucher, die am kommenden Wochenende ins Phantasialand wollen, müssen unter Umständen mit erheblichen Verkehrsverzögerungen rechnen. Von Freitagabend (13.5.), 20 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen (16.5.), 5 Uhr, ist an der Autobahn 553 in Fahrtrichtung Euskirchen die Anschlussstelle Brühl-Süd für Auf- und Abfahrten gesperrt. Zudem steht nach Angaben der Autobahn GmbH im Bereich der Anschlussstelle nur eine von zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Phantasialand-Besucher, die aus Richtung Köln kommen, können die Autobahn bereits an der Abfahrt Brühl/Bornheim verlassen und über die Alte Bonnstraße und die Euskirchener Straße in den Freizeitpark fahren.

Am darauffolgenden Wochenende (20. – 23. Mai) sperrt die Autobahn GmbH Rheinland die Anschlussstelle Brühl-Süd in Fahrtrichtung Köln. An beiden Wochenenden werden die Fahrbahnen der Auf- und Abfahrten erneuert. Umleitungen sind außerdem jeweils mit rotem Punkt ausgeschildert. (ft)