Brühl: Phantasialand führt Testpflicht wieder ein – Diese Regeln gelten für Besucher

Brühl -

Nachdem Freizeitparks während des Corona-Lockdowns monatelang geschlossen bleiben mussten, konnte das Phantasialand vor einigen Wochen wieder seine Türen öffnen. Der Themenpark und die angeschlossenen Hotels dürfen seit dem 10. Juni wieder Besucher empfangen.

Weil die Inzidenzen in NRW und im Rhein-Erft-Kreis wochenlang niedrig waren, konnten Besucherinnen und Besucher des Freizeitparks zuletzt ohne negativen Corona-Test ins Phantasialand kommen. Ab Dienstag, 27. Juli, werden die Regeln wegen der steigenden Inzidenzen jedoch wieder verschärft. Ab diesem Tag gelten wieder die Regeln der Inzidenzstufe 1, die bereits kurz nach der Wiedereröffnung Anfang Juni galten: Besucher kommen nur noch mit einem negativen Schnelltest, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung ins Phantasialand.

Phantasialand: Hier wird weiterhin ein Test benötigt

Auch Besucher des Erlebnishotels müssen weiterhin getestet, geimpft oder genesen sein. und Tickets müssen ebenfalls weiterhin vorab online für ein festes Datum gebucht werden. Spontane Parkbesuche sind also nicht möglich.

Die gelockerte Maskenpflicht im Phantasialand bleibt nach Absprache mit den örtlichen Behörden zunächst weiterhin bestehen. „Auf allen Freiflächen (Outdoor) muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Nur Indoor, in Attraktionen und Wartebereichen, und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ist eine medizinische Maske verpflichtend“, erklärt das Phantasialand.

Wer sich kurz vor seinem Besuch im Phantasialand über die dort geltenden Regeln und Aktualisierungen informieren möchte, findet auf der Internetseite des Brühler Parks die aktuellsten Informationen.

Neue Themenwelt Rookburgh im Phantasialand Brühl

Der Freizeitpark hat angekündigt, dass Fahrgeschäfte, Restaurants, Cafés und Shows abgesehen von möglichen „individuellen Einschränkungen“ wieder offen stehen sollen. Neu ist die Artistik- und Gesangsshow „Nobis“ im Theater Wintergarten. Und auch die Themenwelt Rookburgh mit Hotel und Fahrgeschäft konnten aufgrund der Zwangspause noch nicht viele Gäste besuchen. Sie eröffnete im September des vergangenen Jahres nach vier Jahren Bauzeit.

Das Herzstück der Themenwelt ist die Achterbahn „F.L.Y.“ – ein sogenannter Flying Launch Coaster. Beim Einstieg sitzen die Fahrgäste in einer Reihe nebeneinander, ehe eine Drehung sie in die Fahrposition bringt. Hintereinander geht es dann in einer Halterung unter einer Schiene bäuchlings los, mit dem Kopf voran. Es geht durch Tunnel und Teile des ebenfalls neuen Hotels Charles Lindbergh. (wok/ve)