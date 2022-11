Brühl – Ein Unbekannter hat am Donnerstag ein Sonnenstudio überfallen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte das Sonnenstudio an der Pingsdorfer Straße um 22.15 Uhr betreten haben. Er bedrohte die 20-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte sie auf, Geld herauszugeben und in eine Papiertüte zu stecken.



Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Täter anschließend vermutlich auf Inline-Skates in Richtung Innenstadt.



Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er habe eine sportliche Figur und zur Tatzeit ein khakifarbiges Oberteil und ein schwarz-weißes Stirnband getragen. Hinweise an die Polizei unter 02233/520 und per E-Mail. (at)