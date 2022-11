Brühl – Die Polizei sucht zwei Männer, die am späten Freitagnachmittag ein Geschäft an der Kölnstraße in Brühl überfallen haben sollen. Wie die Polizei berichtet, habe einer eine Pistole in der Hand gehabt und Bargeld gefordert, der andere durchsuchte ein Möbelstück im Laden.

Die Angestellte habe laut gerufen und die beiden aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin flohen die beiden ohne Beute. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei nimmt Hinwiese unter 02233/520 und per E-Mail entgegen. (nip)