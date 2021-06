Brühler Feuerwehr warnt: Pappelblüte erhöht die Brandgefahr

Brühl-Heide -

Die Anwohner der Hermann-Gruhl-Straße wirkten verzweifelt. Zentimeterdick liegen dort zurzeit die Blütenblätter der Pappeln auf der Straße, in den Gärten, auf den Garagen und den Hausdächern. Und mit zunehmender Trockenheit steigt die Gefahr, dass sich die Blütenblätter schon durch einen Zigarettenfunken entzünden.

Wie schnell das passieren kann, weiß auch die Brühler Feuerwehr. Denn nicht auszuschließen ist, dass eine weggeworfene Zigarettenkippe der Auslöser für einen Schuppenbrand war, zu dem die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 21 Uhr in die Hermann-Gruhl-Straße gerufen wurden. „Durch die Blüten hatte sich das Feuer an mehreren Stellen verteilt“, berichtet Einsatzleiter Info Birk.

Mit Hilfe der Drehleiter konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus und den Wald verhindert werden. Intensiv waren die Nachlöscharbeiten, bei denen die Feuerwehrleute den von Pollenblättern verschneiten angrenzenden Wald, die Gärten und Hausdächer gründlich durchnässten. Wie Birk erklärte, seien sie in der Vergangenheit bereits mehrmals in der Zeit der Pappelblüten in die Hermann-Gruhl-Straße und Umgebung gerufen worden.