Details aus Vertrag bekannt: Warum es bei der Erweiterung des Phantasialands noch hakt

Brühl/Düsseldorf -

In der Landeshauptstadt Düsseldorf sind die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und den Grünen im Gange. In vielen Punkten, wie Kohleausstieg, Entlastung der Kommunen und Herabsetzung des Wahlalters sind die Beteiligten sich offenbar einig. Doch wie steht es mit der Erweiterung des Phantasialandes? Kurz vor der Landtagswahl hat die alte Landesregierung noch Fakten geschaffen: In einem Vertrag mit dem Phantasialand wurden Bedingungen für eine mögliche Expansion fixiert.