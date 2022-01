Highlights für die Kleinen: Das ist nach der Sanierung alles neu im Brühler Karlsbad

Brühl -

Die Modernisierung des Spaßbad-Zone im Brühler Karlsbad ist abgeschlossen. Von kommenden Samstag, 22. Januar, an steht dieser Teil des Schwimmbads wieder Besuchern offen. Insbesondere für die jüngsten Gäste hat sich laut der Darstellung der Stadtwerke, die das Bad betreiben, etwas getan. So gibt es am Eltern-Kind-Becken ein neues Piratenschiff, das mit Steuerrad und von Palmen gesäumt zum Spielen und Planschen einlädt.

Unverändert blieben Rutsche und Strömungskanal. „Lediglich der Whirlpool im Außenbereich darf aufgrund der Abstandsregelungen im Moment nicht genutzt werden“, erklärt Martin Lösch, Leiter Produkte, Innovationen und Marketing bei den Stadtwerken.

250.000 Euro investiert

Die mehrmonatige Sanierung hat rund 250.000 Euro gekostet. Während der Betriebspause im Sommer sollen auch die Duschen im Hallenbad umfassend modernisiert werden.

Für den Besuch gilt derzeit die 2G-plus-Regel. Eintrittskarten können die Besucher nur nach vorheriger Online-Registrierung erwerben. Das Sport- und Familienbad öffnet dienstags bis freitags von 14 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 20 Uhr. Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und den Angeboten für Frühschwimmer bietet die Homepage des Karlsbads. (wok)