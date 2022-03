Kritik am Weltkulturerbe: So soll Schloss Falkenlust in Brühl attraktiver werden

Die Sommerresidenz Schloss Augustusburg, das Jagdschloss Falkenlust sowie die Parkanlagen wurden 1984 in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen. Das öffentlich zugängliche historische Ensemble wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Kurfürst Clemens August in Auftrag gegeben und in der „Bonner Republik“ für Staatsempfänge genutzt – letztmals 1996.

Das Land NRW steckt in diesem Jahr 8,744 Millionen Euro in Personal, Baumaßnahmen und Sachkosten. Angesichts der Pandemie geht man von einer Besucherzahl von weniger als 30 000 und damit Einnahmen in Höhe von 440 000 Euro aus. (wok)